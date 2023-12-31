Новогоднее чудо: 4 секретные методики исполнения всех желаний
Психолог Решетникова раскрыла простые способы достижения поставленных целей.
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Мечты есть у всех людей и так хочется, чтобы в Новый год они сбылись. Кажется, так бывает только в сказках, но если преобразовать свои желания в конкретные измеримые цели и применить простые алгоритмы по реализации, то загаданное уже появится на горизонте. Психолог-игропрактик, основатель Международной школы игропрактики Анастасия Решетникова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, как с помощью четырех простых способов исполнить самые заветные мечты.
Визуализация - главный ключ к привлечению желаемого
«Это не просто пассивное воображение, а активное участие в создании своего будущего. Определите ясную картину вашего желания и погрузитесь в нее. Ощутите его, увидьте, услышьте, почувствуйте. Визуализация должна быть полной, детализированной и эмоционально насыщенной».
Анастасия Решетникова
Психолог-игропрактик
Для того, чтобы помочь себе представить цель, задавайте себе следующие вопросы:
- Как я буду чувствовать себя, когда мечта исполнится?
- Кто и что будет меня окружать?
- Что изменится во мне внешне и внутренне?
- К чему я буду стремиться?
Ответы лучше записать на диктофон и переслушать. Так получится представить полноценную картину мира, в котором мечта уже реализована.
Положительное мышление и утверждения
Силу позитивного мышления не следует недооценивать. Создание позитивной атмосферы вокруг себя и использование утверждений могут направить поток энергии в нужное русло. Поддерживайте в себе веру в возможность достижения желаемого и убеждение в его реализации. Утверждения, повторяемые ежедневно, усилят вашу веру в достижение цели.
Для того, чтобы определить, что мешает достичь цели прямо сейчас, стоит поработать с убеждениями. Например, выпишите все страхи, касающиеся мечты на бумагу и подумайте, как их можно преодолеть.
Планирование и действие
Желания остаются лишь мечтами, если не сопровождаются действиями. Создайте план действий, чтобы превратить ваше желание в конкретные шаги. Разбейте цель на маленькие, достижимые этапы и начните их реализацию. Действие - ключ к превращению желания в реальность.
Чем подробнее будут действия, тем проще к ним приступить. Обязательно распределить задачи на этапе и расставить приоритеты - что нужно сделать за месяц, что можно сделать уже сегодня.
Благодарность и признательность
Благодарность - это мощный канал для притяжения желаемого. Умение ценить то, что у вас уже есть, и выражать благодарность за каждый шаг на пути к вашей цели, создает позитивную энергию, которая усиливает ваше внутреннее состояние и притягивает желаемое. Например, чаще благодарить окружение за то, что они заряжают энергией и помогают на пути к цели.
«Использование этих секретных техник в вашей жизни поможет постепенно прийти к результатам. Однако всегда нужно помнить, что только с помощью постоянной работы над собой и выполнения рутинных задач можно достичь желаемого успеха».
Анастасия Решетникова
Психолог-игропрактик