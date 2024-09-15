Нос исчезает с лица: последствия безоперационных методов пластики, о которых мало кто знает

На сайтах различных косметологических клиник можно встретить множество отзывов довольных пациенток, которые сделали так называемую безоперационную пластику. Все, как один, говорят, что это быстро, безопасно, без длительного периода реабилитации, да и, по сравнению с обычными хирургическими методами, не так уж дорого. Неужели, за этими разрекламированными технологиями без скальпеля – будущее молодости и красоты? Пластический хирург Олег Снигирь рассказал сайту «Страсти» о подводных камнях безоперационной пластики.

Как пояснил специалист, обычно к безоперационным методикам относят ринопластику, увеличение груди, ягодиц и губ, а также подтяжку лица и блефаропластику. Но у каждого способа изменить внешность без хирургических манипуляций есть определенные недостатки.

Изменение формы носа

При безоперационной ринопластике, как правило, используют филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Они позволяют смоделировать спинку носа, замаскировав горбинку. Однако многое зависит от размеров самой горбинки и, конечно, сертификата качества используемого препарата. Также используются липолитики и глюкокортикоиды, помогающие сузить нос и его кончик.