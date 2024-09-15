Нос исчезает с лица: последствия безоперационных методов пластики, о которых мало кто знает
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На сайтах различных косметологических клиник можно встретить множество отзывов довольных пациенток, которые сделали так называемую безоперационную пластику. Все, как один, говорят, что это быстро, безопасно, без длительного периода реабилитации, да и, по сравнению с обычными хирургическими методами, не так уж дорого. Неужели, за этими разрекламированными технологиями без скальпеля – будущее молодости и красоты? Пластический хирург Олег Снигирь рассказал сайту «Страсти» о подводных камнях безоперационной пластики.
Как пояснил специалист, обычно к безоперационным методикам относят ринопластику, увеличение груди, ягодиц и губ, а также подтяжку лица и блефаропластику. Но у каждого способа изменить внешность без хирургических манипуляций есть определенные недостатки.
Изменение формы носа
При безоперационной ринопластике, как правило, используют филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Они позволяют смоделировать спинку носа, замаскировав горбинку. Однако многое зависит от размеров самой горбинки и, конечно, сертификата качества используемого препарата. Также используются липолитики и глюкокортикоиды, помогающие сузить нос и его кончик.
«Однако мало кто знает, что даже простейшие филлеры имеют свои риски и побочные эффекты, не самого приятного свойства. Если манипуляцию проводит неопытный косметолог или же он использует некачественные препараты, то возможен тромбоз сосудов и некроз тканей. А при введении липолитиков и глюкокортикоидов предсказать конечный результат нереально. Порой, пациентки, желая уменьшить нос, теряют хрящевую ткань и запускают процесс растворения надхрящницы. В итоге нос, действительно, уменьшается, а точнее вообще исчезает с лица, проваливаясь внутрь»
Олег Снигирь
Врач, пластический хирург клиники «Будь Здоров», действительный член РОПРЭХ
Безоперационная подтяжка лица или блефаропластика
Тут в ход идут филлеры или же аппаратные методики. Чаще всего это микроигольчатый RF-лифтинг и термаж. Эти технологии включают в себя контролируемое тепловое воздействие на определенные участки лица, которое заставляет клетки активно работать. В результате этого усиливается синтез коллагена и кровообращение, что в свою очередь подтягивает овал лица, создавая эффект лифтинга.
Вот только некоторые специалисты говорят, что высокие температуры плохо влияют на белковые соединения, которые попросту «спекаются».
«Серьезные проблемы, например, активный птоз, такой безоперационный метод не решает. Он хорош для профилактики возрастных изменений или поддержания эффекта после пластической операции. Но точно не является альтернативой последней, иначе все хирурги остались бы без работы»
Олег Снигирь
Врач, пластический хирург клиники «Будь Здоров», действительный член РОПРЭХ
Безоперационное увеличение ягодиц без липофилинга и имплантов
Это всё то же использование филлеров, а также ботулотоксина. Такой способ подойдет тем пациенткам, которые не хотят или боятся использовать импланты, но при этом не обладают большим запасом собственного жира для липоскульптурирования.
Филлеры могут подарить гладкую кожу, небольшое увеличение объемов (особенно там, где их не хватало), желанный тургор кожи. Но также и напугать гематомами, узелками и неровностями. А при неправильном введении или миграции препарата возникает асимметрия, которую приходится корректировать.
Безоперационное увеличение груди
Это очень порочная методика, полагает эксперт. Если что-то пошло не так, то возникают гнойные осложнения, воспаления, а миграции филлеров могут привести к сдавливанию кровеносных сосудов. Гели некоторых брендов и вовсе затрудняют проведение маммографического обследования, не давая врачам поставить верный диагноз.
Безоперационное увеличение губ
Это самая распространенная и востребованная сегодня услуга косметологических салонов. Но при применении некачественных препаратов возникает риск образования фиброзов. Слишком много препарата приводит к размытию контуров губ, их вывороту, порой асимметрии и тому самому эффекту «утиного клюва», который в наше время высмеивают многие и на эстраде, и за ее пределами.
«Стоит понимать, что все безоперационные методики – это хороший маркетинг определенных косметологических услуг. Да, они дают свой эффект, но не очень растянутый во времени, так что потом процедуры приходится повторять регулярно. Такие способы восстановления молодости и увеличения объемов хороши при небольших проблемах с анатомическим строением лица и тела или при первых признаках старения. Однако в случае серьезных и запущенных проблем они уже не помогут»
Олег Снигирь
Врач, пластический хирург клиники «Будь Здоров», действительный член РОПРЭХ