«Нормально отношусь к отказам»: Александра Морозова рассказала о съемках в кино

Актриса Александра Морозова рассказала о работе с командой Сарика Андреасяна. Александра поделилась подробностями съемочного процесса с изданием «Страсти».

После ухода из музыки Александра сосредоточилась на актерской карьере. По словам Морозовой, в новой индустрии она столкнулась с большой конкуренцией и отказами на пробах.

«Сложность в том, что здесь действительно большая конкуренция. Очень много записываешь проб, а это достаточно энергозатратный процесс, потому что ты разбираешь роль, проживаешь ее, но пробу могут даже не посмотреть. Сейчас я уже нормально отношусь к отказам», — высказалась Александра.

У Морозовой большой опыт в кино, и она не намерена останавливаться на достигнутом. Александра хотела бы поработать с Федором Бондарчуком, Константином Богомоловым и Сариком Андреасяном.

«Мне очень понравилось работать с командой Сарика Андреасяна. Они круто работают, любят всю свою команду, свое дело и делают его оперативно. Мне с ними уже удалось поработать, но хотелось бы посотрудничать и с самим Сариком», — сообщила Морозова.

Несмотря на интерес к актерству, на сегодняшний день Александра уделяет внимание бизнесу. В сентябре у нее откроется творческая студия для детей Bloom-Bloom в центре Москвы.

«Я хожу на репетиции и пробы, но летом я погрузилась в бизнес. Углубилась для того, чтобы он стартанул качественно. Дальше буду распределять время равномерно, но на этапе начала я уделяю бизнесу больше внимания», — резюмировала Александра.