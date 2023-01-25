«Номер за 2 миллиона»: бывшая девушка Алексея Воробьева начала встречаться с бизнесменом

Бывшая девушка певца Алексея Воробьева доктор Наталья Зубарева поделилась с passion.ru подробностями личной жизни. Как оказалось, российский исполнитель и любимец сотен тысяч девушек её больше не интересует – Наталья встретила мужчину мечты, который тратит на неё миллионы.

«Мы с ним вместе уже несколько месяцев. Познакомились в Англии, в Манчестере, в компании общих друзей совершенно случайно», - рассказывает девушка.

Новым избранником экс-возлюбленной Воробьева оказался 25-летний англичанин-бизнесмен. Пара уже успела отдохнуть на Мальдивах. Всего за десять дней предприниматель выложил из собственного кармана два миллиона рублей за номер в отеле, в котором они остановились.

При этом сама Зубарева, которая старше своего возлюбленного на 10 лет, заявила, что не знает, во сколько обошлось их проживание в номере – «не интересовалась насколько дорогой».

Известно, что у 35-летней Натальи трое детей. Доктор подчеркнула, что уделяет им очень много времени и полностью обеспечивает их финансово, поскольку никто из отцов детей ей не помогает. В начале января Наталья ездила отдыхать с детьми, а потом решила, что может отдохнуть наедине с молодым человеком, оставив ребятишек со своей мамой, а самого младшего с няней.

К слову, новый избранник Натальи решил не оставаться в стороне и уже успел не только познакомиться с ее детьми, но даже начал радовать их презентами.