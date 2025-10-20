«Ночнушка из Иваново»: стилист «разнесла» образ Седоковой в полупрозрачном платье
© Комсомольская правда/East News
Анна Седокова появилась на очередном светском мероприятии в откровенном наряде. Для выхода в свет экс-солистка «ВИА Гра» выбрала напоминающее ночную сорочку полупрозрачное платье, под которое не стала надевать бюстгальтер. В комментариях многие посчитали, что певица выглядит чересчур вульгарно. Стилист Саша Стиль в комментарии для «Страстей» проанализировала выбор знаменитости.
По словам эксперта, публичные выходы знаменитостей сегодня — это тщательно продуманные перформансы, где одежда становится инструментом самовыражения.
«Истинная женственность, как известно, предпочитает шепот — лёгкий намёк, едва уловимое прикосновение, грациозный жест, а не оглушительный крик. Однако, образ Седаковой в интерпретации ночной рубашки — настоящий гламур на грани. Оставляет после себя шлейф… специфических впечатлений».
Саша Стиль
Стилист
Модный эксперт добавила, что ее образ пример того, как «даже самая ослепительная красота может оказаться в тени, когда гардероб решает сыграть партию против самой себя».
«Поистине, искусство создавать образы — это не только умение носить одежду, но и, что ещё важнее, умение её не носить. Если подытожить, наряд Анны мне напомнил ночнушку из Иваново».
Саша Стиль
Стилист