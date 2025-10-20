«Ночнушка из Иваново»: стилист «разнесла» образ Седоковой в полупрозрачном платье

Анна Седокова появилась на очередном светском мероприятии в откровенном наряде. Для выхода в свет экс-солистка «ВИА Гра» выбрала напоминающее ночную сорочку полупрозрачное платье, под которое не стала надевать бюстгальтер. В комментариях многие посчитали, что певица выглядит чересчур вульгарно. Стилист Саша Стиль в комментарии для «Страстей» проанализировала выбор знаменитости.

По словам эксперта, публичные выходы знаменитостей сегодня — это тщательно продуманные перформансы, где одежда становится инструментом самовыражения.