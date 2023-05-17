Ночное мочеиспускание и ухудшение эрекции: уролог перечислил 5 ранних признаков рака простаты

Согласно исследованиям, ежегодно онкологические заболевания уносят несколько миллионов жизней по всему миру. И с каждым годом цифры не только не уменьшаются, но и растут. Также установлено, что у мужчин на 15% чаще женщин встречаются злокачественные образования. Именно поэтому так важно уметь определять недуг еще на самых ранних стадиях.

После 40 лет у мужчин начинается процесс увеличения узлового разрастания предстательной железы – аденома, и параллельно с этим может развиваться злокачественное заболевание. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольской ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский отметил, что во избежание этого необходимо проходить ежегодное скрининг-обследование, включающее в себя специализированную лабораторную диагностику, УЗИ предстательной железы, а также консультацию специалиста.

Также определить развитие рака может анализ крови на ПСА – простат-специфический антиген (ПСА общий, свободный, соотношение), специализированный лабораторный комплекс исследования на онкомаркеры.