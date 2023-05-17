Ночное мочеиспускание и ухудшение эрекции: уролог перечислил 5 ранних признаков рака простаты
Врач-уролог Белопольский назвал 5 неочевидных признаков развития рака простаты.
Фото: Freepik
Согласно исследованиям, ежегодно онкологические заболевания уносят несколько миллионов жизней по всему миру. И с каждым годом цифры не только не уменьшаются, но и растут. Также установлено, что у мужчин на 15% чаще женщин встречаются злокачественные образования. Именно поэтому так важно уметь определять недуг еще на самых ранних стадиях.
После 40 лет у мужчин начинается процесс увеличения узлового разрастания предстательной железы – аденома, и параллельно с этим может развиваться злокачественное заболевание. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольской ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский отметил, что во избежание этого необходимо проходить ежегодное скрининг-обследование, включающее в себя специализированную лабораторную диагностику, УЗИ предстательной железы, а также консультацию специалиста.
Также определить развитие рака может анализ крови на ПСА – простат-специфический антиген (ПСА общий, свободный, соотношение), специализированный лабораторный комплекс исследования на онкомаркеры.
Дело в том, что рак предстательной железы, аденома предстательной железы, простатит – все эти заболевания могут протекать у одного мужчины одновременно, и своевременное, плановое, ежегодное скрининг-обследование поможет с точностью до 100% установить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение или определиться с дальнейшей тактикой.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольской ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как отметил эксперт, кроме полного обследования в больнице, онкологическое заболевание можно также определить самостоятельно по следующим признакам:
1. изменения в уродинамике, а именно появление ранее отсутствовавшего учащенного мочеиспускания;
2. чувство неполного опорожнения мочевого пузыря;
3. появление болей в промежности, в том числе носящих постоянный характер;
4. ночное мочеиспускание;
5. снижение эректильной функции.
Как правило, подход к лечению индивидуальный и зависит как от степени поражения предстательной железы, так и от многих других факторов. И лечение также назначается на основании полученных результатов обследования.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольской ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
При грамотно назначенной схеме лечения в большинстве случаев возможно полное излечение заболеваний предстательной железы. Однако следует помнить, что чаще всего рак на ранних сроках определить довольно сложно. А появление симптомов говорит о том, что он уже активно развивается в организме. Помочь на поздних стадиях пациентам намного сложнее, а иногда и вовсе невозможно.