«Никаких неприятных ощущений»: хирург развеяла три распространенных мифа о колоноскопии

Колоноскопия — единственная процедура, которая помогает обнаружить заболевания кишечника на ранних стадиях, в том числе и рак. Однако многие люди до последнего откладывают обследование из-за страха. Они боятся, что их ждет нестерпимая боль и травмы кишечника. В разговоре с сайтом «Страсти» врач-колопроктолог, хирург Ольга Токаренко опровергла три главных мифа о колоноскопии.

Миф 1: Колоноскопия — это больно

По словам Ольги Токаренко, миф о болезненности колоноскопии возник у людей из-за недостатка знаний. На самом деле современные методы и технологии позволяют провести процедуру с минимальным дискомфортом для пациента.

Перед началом процедуры врач применяет седативные препараты и обезболивающие средства, что делает процесс практически безболезненным. После колоноскопии могут возникнуть небольшие неприятные ощущения, которые быстро проходят, уверяет специалист.

«Да, действительно, без седации (медикаментозного сна) процедура может вызывать как легкий дискомфорт, так и болезненность. Поэтому врачи рекомендуют проходить колоноскопию под внутривенной седацией. Говоря простыми словами, пациент засыпает, а после окончания осмотра кишечника сразу просыпается. Никаких неприятных ощущений», — объяснила хирург.

Миф 2: Врачи могут повредить кишечник

Доктор отметила, что не соответствует действительности и информация о высоком риске травм кишечника во время колоноскопии. Врач подчеркнула, что риск перфорации (прокола) кишечника крайне мал и составляет менее 0,1 процента. Колоноскопию проводят опытные специалисты, которые тщательно следят за процедурой и используют современные инструменты, минимизирующие риск повреждений. Кроме того, пациенты проходят тщательную подготовку к процедуре, что уменьшает вероятность осложнений.

Миф 3: Колоноскопия не нужна, если ничего не беспокоит

Заблуждение, что процедуру не нужно проходить, если ничего не беспокоит, Ольга Токаренко назвала самым опасным мифом. Она предупредила, что подавляющее большинство злокачественных опухолей толстой кишки развивается из полипов, которые не вызывают никаких симптомов, например, боль или выделение крови. Поэтому единственный способ предотвратить озлокачествление полипов — это регулярно проходить колоноскопию по достижению определенного возраста.

«Колоноскопию необходимо делать раз в пять лет всем людям старше 45 лет. Однако если у ближайших родственников был рак кишечника, то обследования должны стать регулярными в более раннем возрасте», — подвела итог хирург.