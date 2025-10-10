«Никакие таланты она не открывала»: Соседов заявил, что Пугачева делала все для своей выгоды

Музыкальный критик Сергей Соседов отчасти согласился с Иосифом Пригожиным, который назвал Аллу Пугачеву диктатором в мире отечественного шоу-бизнеса. Он дал комментарий сайту «Страсти» на тему власти артистки на эстраде.

Напомним, что Пригожин прокомментировал «Рождественские встречи» Пугачевой. По его мнению, она собирала звезд вокруг себя, чтобы они работали на нее. Но это не «дорога молодым».

Сергей отметил, что уже давно говорит об этом. Но раньше такое обсуждалось «шепотом в кулуарах».

«Конечно, никакие таланты она не открывала. А если и открывала, то только для выгоды самой себе. Эта тактика в закулисье называлась «удушить в объятьях». Была ли она диктатором? Отчасти. В некоторых пределах», – поделился Соседов.

Музыкальный критик подчеркнул, что Пугачева не обладала никакой абсолютной властью в шоу-бизнесе.

«Это преувеличение. Были и более серьезные и влиятельные фигуры на эстраде, например Иосиф Кобзон. Вот уж кто действительно помогал людям, и не только артистам», – добавил Сергей.

