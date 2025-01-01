Ни в коем случае не перенашивайте гель-лак: подолог перечислила последствия
© Freepik
Подолог, остеопрактик, основатель студии здоровья «Вера» Екатерина Солодова рассказала сайту «Страсти» о том, с какими проблемами могут столкнуться те, кто носит гель-лак дольше положенного срока или игнорирует сезонность.
Что такое гель-лак?
Гель-лак — это синтетическое жесткое покрытие для ногтей, которое наносится поверх базы. База — это основа, обеспечивающая сцепление гель-лака с ногтевой пластиной. В ее составе содержатся ряд химических компонентов, включая метакриловую кислоту, которая иссушает ногтевую пластину, вытягивая из нее влагу.
Базы бывают разной жесткости: мягкие, средней жесткости и жесткие. Выбор материала должен основываться на типе ногтевой пластины клиента — в зависимости от толщины, эластичности и внешнего вида. Грамотный мастер подбирает базу индивидуально, исходя из особенностей ногтевых пластин человека.
Сроки ношения гель-лака
Во время ношения гель-лака ногтевая пластина теряет свою природную гибкость, поскольку она прочно зафиксирована.
Гель-лак на ногтевых пластинах стоп рекомендуется носить не более трех недель. После этого времени нужно обязательно проводить коррекцию, которая включает:
• щадящее снятие покрытия (размачивание специальными растворами и снятие бамбуковыми палочками);
• повторное нанесение нового слоя гель-лака.
Важно помнить, что чем агрессивнее состав гель-лака и базы, тем сложнее снять этот материал щадящими способами. Именно поэтому мастера часто используют фрезы для снятия покрытия. Однако любые механические твердосплавные фрезы в неумелых руках могут травмировать ногтевую пластину и истончить ее на 50–70%. Это может привести к повышенной чувствительности ногтей к воде и прикосновениям, появлению геморрагий, а также к длительному процессу восстановления.
Грамотный мастер всегда предложит на выбор варианты снятия гель-лака.
Почему важно соблюдать сроки?
Травматизация ногтевой пластины. По мере роста ногтя увеличивается его длина, что повышает риск травм, особенно в закрытой обуви. Такие повреждения могут привести к образованию подногтевого кармана и отслоению ногтевой пластины (онихолизису). При этом создаются идеальные условия для развития патогенной флоры, включая грибок и синегнойную палочку.
Давление и деформация. Некорректно подобранные чулочно-носочные изделия или обувь в сочетании с переношенным покрытием могут вызвать:
• утолщение ногтевой пластины (онихогрифоз, онихауксис);
• искривление ногтя (ониходистрофию);
• воспаление тканей.
Гематомы и геморрагии. Постоянное давление на ногти может привести к разрыву сосудов, расположенных под пластиной в ногтевом ложе. Это сопровождается появлением синяков (темных синих пятен под ногтем) или темных прожилок (в виде нитей). Подобные травмы могут вызывать болевые ощущения.
Сезонность ношения гель-лака
В центральных регионах России гель-лак рекомендуется носить с июня по сентябрь, когда люди носят открытую обувь. В холодное время года, при неправильном подборе закрытой обуви, жесткое покрытие в виде гель-лака создает избыточное давление на ногтевые пластины, что может привести к следующим проблемам:
• онихолизис (подногтевой карман) — в таком кармане всегда темно, тепло и сыро, что является идеальной средой для развития патогенной флоры;
• онихомикоз — грибковое поражение ногтей;
• микротрещины — истончение ногтевой пластины, которое провоцирует воспалительные процессы и скручивание ногтей;
• онихогрифоз — утолщение и скручивание ногтя из-за постоянного давления;
• полная потеря ногтевой пластины.
Восстановление ногтей после гель-лака
После снятия гель-лака мастер обязан предложить клиенту схему восстановления ногтевых пластин. Если этого не происходит, стоит задуматься о компетенции специалиста. Восстановление включает:
-
Уходовое масло с кератином. Наносить 2-3 раза в день на протяжении 2-4 месяцев (на руках) и до 12 месяцев (при отсутствии патогенной флоры).
-
Массаж ростковой зоны. Ежедневный массаж после нанесения масла в течение 10-15 секунд для улучшения кровообращения и стимуляции роста ногтя.
При выполнении такой схемы восстановления будет быстрее происходить срастание ногтевой пластины, которая вернется в исходное качество и будет доставлять своим внешним видам удовольствие. Процесс восстановления не быстрый: ногтевые пластины на больших пальцах стоп срастают 12-18 месяцев, маленькие ногтевые пластины срастают 6 месяцев.
Также необходимо знать: если у вас возникли вопросы или проблемы с сухостью кожи, деформацией ногтей, отслойкой ногтевых пластин, необходимо сразу обратиться к мастеру, практикующему в области патологии. Чем раньше вы это сделаете, тем короче будет период восстановления.