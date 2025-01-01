Ни в коем случае не перенашивайте гель-лак: подолог перечислила последствия

Подолог, остеопрактик, основатель студии здоровья «Вера» Екатерина Солодова рассказала сайту «Страсти» о том, с какими проблемами могут столкнуться те, кто носит гель-лак дольше положенного срока или игнорирует сезонность.

Что такое гель-лак?

Гель-лак — это синтетическое жесткое покрытие для ногтей, которое наносится поверх базы. База — это основа, обеспечивающая сцепление гель-лака с ногтевой пластиной. В ее составе содержатся ряд химических компонентов, включая метакриловую кислоту, которая иссушает ногтевую пластину, вытягивая из нее влагу.

Базы бывают разной жесткости: мягкие, средней жесткости и жесткие. Выбор материала должен основываться на типе ногтевой пластины клиента — в зависимости от толщины, эластичности и внешнего вида. Грамотный мастер подбирает базу индивидуально, исходя из особенностей ногтевых пластин человека.

Сроки ношения гель-лака

Во время ношения гель-лака ногтевая пластина теряет свою природную гибкость, поскольку она прочно зафиксирована.