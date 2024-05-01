Нездоровый румянец: что такое розацеа и как с ней бороться
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Румяные щеки всегда считали признаком крепкого здоровья. Но иногда румянец на лице проявляется совсем иначе – кожа покрывается розовыми угрями и сеточкой из расширенных капилляров. Косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии Наталья Рябинова рассказала сайту «Страсти», что такое розацеа и как бороться с этим коварным заболеванием, отнимающим красоту.
Розацеа — неинфекционное хроническое воспалительное заболевание кожи, преимущественно локализуется в центральной части лица. В основе его развития преобладают ангионевроз, иммунные нарушения, которые характеризуются развитием эритемы — стойкого покраснения, а также телеангиэктазий (купороса, сосудистой сетки), папул, пустул (красных и белых угрей).
Болезнь встречается примерно у 8-10 % населения в мире. Спровоцировать его обострение могут погодные условия и, конечно, неправильный уход за кожей, поэтому так важно подобрать подходящие косметические средства.
«Подвержены заболеванию чаще женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Отмечают, что риск развития розацеа у людей со светлой кожей выше, чем у темнокожих. Поэтому азиаты и африканцы имеют меньшую предрасположенность».
Наталья Рябинова
Косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии
В целом, причины возникновения розацеа до конца не изучены и всё же выделяют:
- — генетическую предрасположенность;
- — сосудистые патологии;
- — изменения в соединительной ткани дермы;
- — микроорганизмы;
- — дисфункция пищеварительного тракта;
- — иммунологические расстройства;
- — изменения сально-волосяного аппарата;
- — оксидативный стресс;
- — изменения в эндокринной системе;
- — климатические факторы.
Розацеа хроническое заболевание, вылечить заболевание нельзя, но следует контролировать, чтобы период ремиссии длился как можно дольше. А для этого следует избегать триггерных факторов — УФ-облучение, высокая или низкая температура, метеоусловия — влажность, ветер, а ещё острая и горячая пища, алкоголь. Стрессы и физическое перенапряжения тоже могут вызвать обострения.
При правильном подходе можно облегчить течение розацеа. Важно исключить провоцирующие заболевание факторы и внимательно подойти к выбору уходовых средств.
Желательно, чтобы в состав косметики входили:
- растительные экстракты, богатые полифенолами (танины, флавоноиды): подорожник, календула, ромашка, шалфей, примула вечерняя, конский каштан и др.
- полигидроксикислоты (глюконолактон, лактобионовая кислота), азелаиновая кислота и молочная кислота.
- микроэлементы и витамины: цинк, медь, сера, витамин Е, витамин С, ниацинамид.
- церамиды. С их помощью влага задерживается в кожных покровах и предотвращает сухость и раздражение.
При этом усугубить течение заболевания могут ретинол, витамин Д и любые скрабы.
Не стоит пренебрегать солнцезащитными кремами с SPF. При умывании использовать щадящие очистители. Отличные результаты показывают косметические препараты с азелаиновой кислотой.
Способы и методы лечения при розацеа может назначить только врач, с ним же следует консультироваться по поводу использования косметических средств и процедур. Не занимайтесь самолечением. Этим можно только ухудшить ситуацию.