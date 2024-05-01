Нездоровый румянец: что такое розацеа и как с ней бороться

Румяные щеки всегда считали признаком крепкого здоровья. Но иногда румянец на лице проявляется совсем иначе – кожа покрывается розовыми угрями и сеточкой из расширенных капилляров. Косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии Наталья Рябинова рассказала сайту «Страсти», что такое розацеа и как бороться с этим коварным заболеванием, отнимающим красоту.

Розацеа — неинфекционное хроническое воспалительное заболевание кожи, преимущественно локализуется в центральной части лица. В основе его развития преобладают ангионевроз, иммунные нарушения, которые характеризуются развитием эритемы — стойкого покраснения, а также телеангиэктазий (купороса, сосудистой сетки), папул, пустул (красных и белых угрей).

Болезнь встречается примерно у 8-10 % населения в мире. Спровоцировать его обострение могут погодные условия и, конечно, неправильный уход за кожей, поэтому так важно подобрать подходящие косметические средства.