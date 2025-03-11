Нет перелома, но есть дело: как жителя Светлогорска осудили за нападение на деда, которое он не совершал

Светлогорск — небольшой город в Калининградской области, где тем не менее произошла история регионального масштаба. Местного жителя, 44-летнего Андрея, признали виновным в нанесении увечий пенсионеру, сообщила его адвокат. Решение, по ее словам, приняли на основании результатов исследования снимка грудной клетки, который… никто не видел в суде. Сторона обвинения утверждала, что Андрей сломал ребро потерпевшему, но не продемонстрировала самого главного — подтверждения, что у него есть травма. Однако это не помешало суду отправить обвиняемого в колонию-поселение на 10 месяцев, заявила защитница. Неожиданным поворотом в этой истории, по ее словам, стало то, что снимок чудесным образом нашелся: его подкинули Андрею в почтовый ящик. На нем, к слову, нет никакого перелома. Обо всем этом сайту «Страсти» рассказала адвокат осужденного мужчины Ольга Бормисова. А о самом случае стало известно благодаря общественному деятелю Светлане Грачевой, которая первая обратила внимание на дело уже на федеральном уровне. Также мы опросили экспертов в области судмедэкспертизы, медицины и юриспруденции, чтобы они вынесли свои экспертные мнения по ситуации.

«Это моя ошибка, что я взял его за воротник одежды»

По словам Ольги, история ее подопечного началась в апреле 2023 года. В один из апрельских дней супруга жителя Светлогорска пыталась припарковаться во дворе. За происходящим наблюдал 85-летний мужчина, с которым у женщины и ее мужа был давний личностный конфликт. Пенсионер «распределял» места под парковку во дворе, что не нравилось семейной паре и другим жильцам, а также грубил в беседах, рассказала Бормисова. А в тот момент, по словам адвоката, пожилой светлогорец за рулем авто рванул по направлению к соседке, параллельно чуть не сбив пешехода, и помешал ей встать у дома.

Женщина из-за небольшого опыта вождения не смогла сориентироваться в сложившейся ситуации и позвонила мужу, чтобы он помог припарковаться. Кроме того, ее по-прежнему не пускал пенсионер, несмотря на уговоры и просьбы. К дому, по словам адвоката, мужчина приехал «накаленный».