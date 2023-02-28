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ЭКСКЛЮЗИВЫ
23:00, 28 февраля 2023
2 мин.

«Несмотря на возраст»: почему Лера Кудрявцева выбирает молодежные наряды

Стилист Тарасова рассказала, почему 51-летняя Лера Кудрявцева носит молодежные наряды.

«Несмотря на возраст»: почему Лера Кудрявцева выбирает молодежные наряды

Фото: Starface.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева всегда находится в центре внимания, в том числе благодаря своему неповторимому стилю. Многие поклонники поддерживают артистку, а некоторые критикуют за желание выглядеть моложе своего возраста. Стилист Анна Тарасова прокомментировала самые яркие образы звезды.

Эксперт считает Кудрявцеву одной из самых эффектных российских телеведущих.

«Несмотря на возраст»: почему Лера Кудрявцева выбирает молодежные наряды

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ее стиль – это образец хорошего вкуса для миллионов телезрителей. Сама звезда называет его «спортивный гламур». Она умеет одинаково дорого и актуально выглядеть в вечерних нарядах, расшитых камнями и стразами, и в повседневных аутфитах с добавлением гранжа и кричащих цветов.

Анна Тарасова

Стилист

Знаменитость старается показывать свои достоинства. Стилист отметила, что Лера выбирает костюмы современного кроя, которые хорошо вытягивают силуэт и подчеркивают ее точеную фигуру.

Стиль Кудрявцевой характеризуется нестандартным или асимметричным кроем, сложными драпировками, интересными вырезами и деталями, однотонными моделями без принта и, конечно же, массивными аксессуарами. При этом телеведущая всегда выглядит ярко и свежо, выбирая для себя выигрышную цветовую гамму и актуальный макияж.

Анна Тарасова

Стилист

Но у 51-летней артистки проглядывается любовь к молодежным нарядам. Особенно в повседневной жизни. Тарасова говорит, что это никак не портит Леру.

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Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Несмотря на возраст ведущей, все это воспринимается очень гармонично.

Анна Тарасова

Стилист

Стилист пришла к выводу, что телеведущая равнодушна к дорогим брендам и предпочитает индивидуальный пошив у российских дизайнеров. Именно это выделяет ее среди коллег.

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