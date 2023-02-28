«Несмотря на возраст»: почему Лера Кудрявцева выбирает молодежные наряды
Стилист Тарасова рассказала, почему 51-летняя Лера Кудрявцева носит молодежные наряды.
Фото: Starface.ru
Телеведущая Лера Кудрявцева всегда находится в центре внимания, в том числе благодаря своему неповторимому стилю. Многие поклонники поддерживают артистку, а некоторые критикуют за желание выглядеть моложе своего возраста. Стилист Анна Тарасова прокомментировала самые яркие образы звезды.
Эксперт считает Кудрявцеву одной из самых эффектных российских телеведущих.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Ее стиль – это образец хорошего вкуса для миллионов телезрителей. Сама звезда называет его «спортивный гламур». Она умеет одинаково дорого и актуально выглядеть в вечерних нарядах, расшитых камнями и стразами, и в повседневных аутфитах с добавлением гранжа и кричащих цветов.
Анна Тарасова
Стилист
Знаменитость старается показывать свои достоинства. Стилист отметила, что Лера выбирает костюмы современного кроя, которые хорошо вытягивают силуэт и подчеркивают ее точеную фигуру.
Стиль Кудрявцевой характеризуется нестандартным или асимметричным кроем, сложными драпировками, интересными вырезами и деталями, однотонными моделями без принта и, конечно же, массивными аксессуарами. При этом телеведущая всегда выглядит ярко и свежо, выбирая для себя выигрышную цветовую гамму и актуальный макияж.
Анна Тарасова
Стилист
Но у 51-летней артистки проглядывается любовь к молодежным нарядам. Особенно в повседневной жизни. Тарасова говорит, что это никак не портит Леру.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Несмотря на возраст ведущей, все это воспринимается очень гармонично.
Анна Тарасова
Стилист
Стилист пришла к выводу, что телеведущая равнодушна к дорогим брендам и предпочитает индивидуальный пошив у российских дизайнеров. Именно это выделяет ее среди коллег.