«Несмотря на возраст»: почему Лера Кудрявцева выбирает молодежные наряды

Ее стиль – это образец хорошего вкуса для миллионов телезрителей. Сама звезда называет его «спортивный гламур». Она умеет одинаково дорого и актуально выглядеть в вечерних нарядах, расшитых камнями и стразами, и в повседневных аутфитах с добавлением гранжа и кричащих цветов.