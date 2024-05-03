Неряшливый и неуклюжий: как распознать у ребенка диспраксию

Диспраксия — это расстройство, которое проявляется в трудностях контроля над движениями в крупной и мелкой моторике. Помимо проблем с удержанием предметов и завязыванием шнурков, дети с диспраксией также могут испытывать затруднения в выполнении целенаправленных действий. Им трудно ловить мяч, бегать и прыгать. Также бывает, что им сложно читать текст, который они только что написали своим почерком. Подробнее о том, что такое диспраксия и как ее распознать у ребенка рассказала порталу «Страсти» Наталья Коньшина, невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук, специалист детской неврологической клиники «Прогноз».

Дети с диспраксией часто сталкиваются с насмешками со стороны сверстников и испытывают затруднения в учебе. Ученые продолжают изучать механизмы этого расстройства, исследуя, как мозг регулирует движения и что именно вызывает ошибки в управлении.

Существует несколько вариантов классификации основных форм диспраксии:

Вербальная (артикуляционная) диспраксия характеризуется трудностями в координации артикуляции, дыхания и мыслительных процессов. Речь у таких детей может быть быстрой, невнятной и непоследовательной, с нечеткой артикуляцией, трудностями в подборе слов и ошибками в предложениях. Кинетическая диспраксия связана с нарушением согласованности движений при сохраненной возможности планирования. Возникают трудности при совершении действий по подражанию и по заданию. Кинестетическая диспраксия характеризуется хаотическим поиском нужной артикуляционной позы. Человек не может осуществлять произвольные движения без постоянного контроля зрения (например, застегивать пуговицы или завязывать шнурки), а также испытывает трудности при письме. Идеаторная диспраксия проявляется через трудности в составлении плана последовательности скоординированных действий для выполнения сложного двигательного акта, а также в нарушении этой последовательности и неспособности ее корректировать. Идеамоторная диспраксия вызывает трудности при выполнении заданий и имитировании действий с воображаемыми предметами. Конструктивная (зрительно-пространственная) диспраксия проявляется через трудности с пространственно-зрительными функциями, которые влекут за собой трудности в создании новых двигательных актов, хотя сохранена возможность выполнения действий по заданию и по подражанию. Офтальмологическая (зрительная) диспраксия вызывает проблемы с контролируемыми преднамеренными движениями глаз, такими как быстрые горизонтальные движения и отслеживание движущихся объектов.

Точный диагноз ребенку может поставить только врач при личном осмотре.