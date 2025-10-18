Нередко носит украшения, доставшиеся от бабушки: ювелирный эксперт о стиле Елизаветы Боярской
© Starface.ru
Елизавета Боярская — пример того, что можно быть современной и утонченной, оставаясь верной классике. Ее луки никогда не перегружены деталями, при этом каждое украшение умело расставляет акценты, гармонично завершая образ, рассказала сайту «Страсти» геммолог, эксперт по бриллиантам и цветным камням Юлия Махова. Специалист разобрала несколько выходов актрисы и рассказала, какие уроки стиля можно из них извлечь.
Стиль вне времени
Один из запомнившихся многим образов Елизаветы Боярской – полупрозрачное дымчатое платье с акцентными вставками и декором, которое актриса умело дополнила удлиненными изящными серьгами в винтажном стиле — они вытянули линию шеи и оттенили лицо. Известно, что актриса нередко носит украшения, доставшиеся от бабушки, и эти серьги вполне могут быть одной из фамильных реликвий.
Длинные серьги – беспроигрышный ювелирный аксессуар: они всегда добавляют образу женственности и уверенности. Такой выбор демонстрирует вкус актрисы к утонченным, но выразительным деталям.
Юлия Махова
Геммолог, эксперт по бриллиантам и цветным камням
Драгоценная гармония
Другой яркий выход Елизаветы Боярской — платье цвета весенней зелени с металлическим отливом, открытыми плечами и глубоким декольте, которое она дополнила насыщенным ювелирным набором: серьгами с аметистами и перидотами, массивным крестом с драгоценными камнями, кольцами и браслетом. Здесь украшения играли уже не второстепенную, а равноправную роль, при этом за счет тонкости и изящности линий не перегрузили образ – идеальный баланс.
Аметист и перидот – камни, которые «оживляют» зеленый цвет, создавая богатую игру оттенков. Это показывает, что актриса ювелирно разбирается в цветовых нюансах и умеет чередовать минимализм и насыщенность.
Юлия Махова
Геммолог, эксперт по бриллиантам и цветным камням
Уроки ювелирного стиля от Елизаветы Боярской
По мнению Юлии Маховой, главный – сдержанность ценнее избыточности. Одно украшение может сказать больше, чем целый комплект.
При этом не стоит бояться цветовых экспериментов. Аметисты, перидоты, изумруды – яркие вставки добавят образу глубину и подчеркнут индивидуальность.
И последнее – следуйте за гармонией. Главное – не стоимость и масштаб, а то, насколько органично вещь вписывается в образ и отражает вашу личность.
Юлия Махова
Геммолог, эксперт по бриллиантам и цветным камням