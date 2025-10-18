Нередко носит украшения, доставшиеся от бабушки: ювелирный эксперт о стиле Елизаветы Боярской

Елизавета Боярская — пример того, что можно быть современной и утонченной, оставаясь верной классике. Ее луки никогда не перегружены деталями, при этом каждое украшение умело расставляет акценты, гармонично завершая образ, рассказала сайту «Страсти» геммолог, эксперт по бриллиантам и цветным камням Юлия Махова. Специалист разобрала несколько выходов актрисы и рассказала, какие уроки стиля можно из них извлечь.

Стиль вне времени

Один из запомнившихся многим образов Елизаветы Боярской – полупрозрачное дымчатое платье с акцентными вставками и декором, которое актриса умело дополнила удлиненными изящными серьгами в винтажном стиле — они вытянули линию шеи и оттенили лицо. Известно, что актриса нередко носит украшения, доставшиеся от бабушки, и эти серьги вполне могут быть одной из фамильных реликвий.