Неприятный запах изо рта, стоматит: зачем нужен скребок для языка и как им пользоваться
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Все знают, как важно чистить зубы и регулярно посещать стоматолога для профессиональной гигиены. Однако многие забывают о необходимости ежедневного очищения поверхности языка, хотя эта простая процедура играет важную роль не только для здоровья полости рта, но и для всего организма. О том, как пользоваться скребком правильно, сайту «Страсти» рассказала главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.
«На поверхности языка накапливается налет, состоящий из бактерий, остатков пищи и клеток слизистой. Его скопление может привести к неприятному запаху изо рта, развитию стоматита, гингивита, кариеса и пародонтита. Регулярная чистка языка помогает избавиться от этих проблем, улучшая состояние полости рта и предотвращая размножение вредоносных микроорганизмов»
Ирина Корнилина
Главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic
Как использовать скребок
Процедуру чистки языка можно проводить в домашних условиях, используя специальный скребок или двустороннюю зубную щетку.
Использовать скребок необходимо после чистки зубов. Начинайте процесс с задней части языка, двигаясь вперед к кончику. Движения должны быть плавными, без чрезмерного надавливания, чтобы не травмировать слизистую. Не следует касаться корня языка, так как это может вызвать рвотный рефлекс. После каждого движения скребок необходимо ополаскивать водой. По завершении процедуры тщательно промойте скребок под горячей проточной водой с мылом.
Для комплексного ухода после чистки языка можно использовать ополаскиватель для полости рта. Главное – использовать инструмент бережно и избегать чрезмерного давления, чтобы не повредить слизистую оболочку языка.
Как выбрать скребок
При выборе скребка важно обращать внимание на качество материалов. Они должны быть долговечными, устойчивыми к коррозии и окислению, а также гипоаллергенными.
Организм – взаимосвязанная система. Регулярный уход за зубами, деснами и языком помогает предотвратить развитие хронических воспалительных процессов и поддерживать общее здоровье.