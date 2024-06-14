Неприятные ощущения в животе: почему Юлия Савичева отказалась от гречневой крупы
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Певица Юля Савичева в свои 37 лет прекрасно выглядит и обладает отличной фигурой. Она призналась, что исключила из питания гречку. В беседе с сайтом «Страсти» диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко пояснила, почему эта крупа может стать изгоем в рационе.
Гречка – это очень популярный продукт, крупа, которая является полноценным источником углеводов. При чем углеводы в ней сложные, которые обеспечивают длительное ощущение сытости и комфорта, что необходимо при активном и интенсивном ритме дня. Гликемический индекс у гречки средний – 45-50 единиц на 100 грамм. Попадая в организм, углеводы из гречки не дают резкого скачка глюкозы в крови, что сопровождается адекватным выбросом инсулина, который переводит глюкозу во все клетки нашего организма для их активной жизнедеятельности и питания.
Именно избыток инсулина при условии поступления большого количества простых углеводов может спровоцировать рост жировой клетки. То есть, иными словами, нет причины избегать гречку, даже если мы следим за весом и качеством углеводного обмена.
«Но эти же сложные углеводы могут не всегда однозначно восприниматься нашим желудочно-кишечным трактом. Клетчатка, которая содержится в гречке может вызывать неприятные ощущения в животе: метеоризм, урчание, ощущение тяжести. Согласитесь, такие неприятности совершенно немыслимы для любого человека, в том числе и для Юлии Савичевой, при условии, что каждая минута дня расписана. Организм должен работать без перебоев, и певица не должна отвлекаться на подобного рода проблемы, быть активной и работоспособной 24/7».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Некоторые также отказываются от гречки из-за непереносимости глютена — растительного белка, который не все могут усвоить из-за особенной работы ферментов. Люди с заболеванием целиакия (природное аутоиммунное заболевание, характеризующееся повреждением слизистой оболочки тонкой кишки при употреблении глютена) или с чувствительностью к глютену должны избегать пищевых продуктов, содержащих глютен.
Однако, гречка относится как раз к безглютеновой крупе. Так что отказываться от гречки по этой причине тоже не надо.
В гречке содержатся огромное количество водорастворимых витаминов, особенно витаминов группы В, которые необходимы для поддержания работоспособности, выносливости и активной деятельности головного мозга.
И только при условии индивидуальной непереносимости витаминов группы В, можно исключить или уменьшить в рационе гречку.
Также в гречке есть фитостеролы — это растительные вещества, которые структурно похожи на холестерин и могут конкурировать с ним за усвоение в кишечнике. Это позволяет им снижать уровень поглощения холестерина из пищи и уменьшать его концентрацию в крови.
Потребление продуктов, богатых фитостеролами, таких как гречка, орехи, семена, растительные масла и другие, может способствовать снижению общего уровня холестерина, особенно «плохого» LDL-холестерина. Это в свою очередь может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
«Опять же, уникальность ферментов и индивидуальность работы желудочно-кишечного тракта могут определить переносимость данного компонента из гречки. И при условии плохой переносимости, конечно, можно исключить или сократить количество гречки в рационе. Однако гречка содержит довольно скромное количество данного вещества, поэтому существенного вреда на организм не оказывает».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Для людей с проблемами пищеварения или чувствительным организмом может быть полезно уменьшить потребление гречки или обработать ее перед употреблением (например, замачивание или проращивание), использовать щадящие способы приготовления, чтобы улучшить усвоение питательных веществ. А также избегать сочетаний с продуктами, которые могут усилить ее негативные свойства.
«Я бы предложила Юлии Савичевой для поддержания ее невероятной работоспособности, красоты, а также для сохранения энергии и выносливости, разнообразить рацион и включать другие продукты, богатые минералами и питательными веществами, для обеспечения полноценного питания. Ну а нам, простым людям, которые следят за своим здоровьем, перед внесением кардинальных изменений в свою диету рекомендую проконсультироваться с врачом- диетологом».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом