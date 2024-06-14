Неприятные ощущения в животе: почему Юлия Савичева отказалась от гречневой крупы

Певица Юля Савичева в свои 37 лет прекрасно выглядит и обладает отличной фигурой. Она призналась, что исключила из питания гречку. В беседе с сайтом «Страсти» диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко пояснила, почему эта крупа может стать изгоем в рационе.

Гречка – это очень популярный продукт, крупа, которая является полноценным источником углеводов. При чем углеводы в ней сложные, которые обеспечивают длительное ощущение сытости и комфорта, что необходимо при активном и интенсивном ритме дня. Гликемический индекс у гречки средний – 45-50 единиц на 100 грамм. Попадая в организм, углеводы из гречки не дают резкого скачка глюкозы в крови, что сопровождается адекватным выбросом инсулина, который переводит глюкозу во все клетки нашего организма для их активной жизнедеятельности и питания.

Именно избыток инсулина при условии поступления большого количества простых углеводов может спровоцировать рост жировой клетки. То есть, иными словами, нет причины избегать гречку, даже если мы следим за весом и качеством углеводного обмена.