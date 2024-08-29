Неочевидные изменения во внешности, выдающие настоящий возраст

Возрастные изменения — это естественный процесс, которого не избежать никому. Считается, что главным показателем старения является появление морщин, но это лишь одна из частей мозаики. Врач-косметолог и бьюти-эксперт Анна Красота в беседе с сайтом «Страсти» перечислила признаки, незаметные для обывателей, но служащие своеобразной картой возраста для специалистов.

Первый показатель: снижение тонуса кожи и скелетизация лица

Одним из наиболее значимых возрастных изменений является постепенная потеря объема мягких тканей лица и это происходит из-за уменьшения подкожно-жировой клетчатки. Также наблюдается снижение плотности костей и сокращение количества коллагена и эластина в коже.

Так, например, больше всего наш истинный возраст выдают скулы, если обратить на них должное внимание. В юности они имеют ярко выраженные контуры, за счет чего лицо выглядит подтянутым и свежим. С возрастом происходит постепенное опадание скул — они становятся не такими объемными, менее очерченными и овал теряет свой естественный контур. Это процесс и называют скелетизацией лица.

Второй показатель: состояние подбородка и нижней челюсти

Одним из наименее очевидных, но весьма значимых маркеров возраста служит изменение контура нижней челюсти. В молодости ее линия легко очерчена, кожа натянута, а объем жировой ткани помогает поддерживать контур. С возрастом картина меняется: сокращение объема в этой области приводит к появлению «бульдожьих щечек» (так называемых брылей) и провисанию кожи.

Третий показатель: структура кожи

Морщины — далеко не единственный маркер старения кожи. Не менее важную роль играют изменения в текстуре и плотности кожного покрова, а также его микрорельеф. С возрастом эпидермис становится более грубым, рельефным и менее эластичным. Восстановление тканей занимает всё больше времени, реакция на раздражители (неправильный уход, отсутствие защиты от солнца и так далее) усиливается, поры проявляются сильнее, появляются мелкие неровности и заломы. Это связано с тем, что замедляется процесс обновления клеток и, конечно, сокращается синтез коллагена и эластина. В результате кожа теряет упругость и меняет внешний вид.

Четвертый показатель: пигментация

Со временем эпидермис начинает накапливать меланин, который проявляется в пигментных пятнах не только на лице, но и по всему телу. Это может быть следствием не только солнечного воздействия, но и общего старения организма. Любой опытный врач знает, что у молодых людей гиперпигментация проявляется совсем не так, как у обладателей зрелой кожи.