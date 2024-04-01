«Нельзя назвать анонимным»: интернет-разведчик рассказал об опасностях Telegram

Интернет-разведчик Бедеров рассказал об опасностях переписок в Telegram. Об этом стало известно «Страстям».

Игорь Бедеров более 10 лет занимается интернет-розыском. Он сотрудничает с правоохранителями и оперативно может найти практически любого в Сети. По словам специалиста, популярный мессенджер Telegram, которым многие пользуются из-за шифрования и защиты, на самом деле вовсе не анонимен.

«Его никогда нельзя было назвать анонимным, потому что он не соответствует признакам анонимного мессенджера — регистрация проводится по номеру телефона, переписки, по крайней мере публичные, хранятся на серверах самого телеграма. Дополнительного шифрования открытые чаты не имеют», — рассказал он.

Бедеров добавил, что секретные чаты в мессенджере тоже недостаточно защищены.

«Приватные чаты на тоже шифрования не имеют. Там просто предусматривается пересылка сообщений с устройства на устройство, минуя сервера. Это единственная защита», — объяснил он.

Полное интервью с интернет-разведчиком о «цифровых следах», которые мы оставляем в Интернете читайте по ссылке.