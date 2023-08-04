«Некий образ черной вороны»: дизайнер Коробцева объяснила, что не так в стиле Пугачевой и Вайкуле

В конце июля певица Лайма Вайкуле организовала музыкальный фестиваль с участием артистов-эмигрантов в Юрмале. На протяжении нескольких дней исполнительница делилась контентом с мероприятия и показывала, как все проходило. Одной из почетных гостей на нем была ее давняя подруга Алла Пугачева. И несмотря на то, что на сцену Примадонна так и не вышла, в Сети обсуждали практически только ее персону. А все из-за ее внешнего вида.

Стиль Аллы Борисовны, который за последние несколько лет претерпел значительные изменения, обсуждали и до ее переезда в Израиль. Однако теперь поклонники и злопыхатели стали еще пристальнее следить за подбором ее нарядов. А так как в Латвии певица проводит много времени с Лаймой Вайкуле, под прицел стали попадать и ее луки. Так, на днях в Сети появились новые кадры, на которых запечатлели двух вокалисток, и они сразу же вызвали бурные споры. Некоторые пользователи назвали Пугачеву и Вайкуле «иконами стиля», а другие – посмешищем. Портал «Страсти» обратился за помощью к профессору по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., члену Союза дизайнеров России, академику академии Имиджелогии и члену Всероссийской организации качества Надежде Коробцевой (Сориной) и разобрал с ней образы певиц с профессиональной точки зрения.