«Некий образ черной вороны»: дизайнер Коробцева объяснила, что не так в стиле Пугачевой и Вайкуле
Дизайнер Коробцева назвала ошибки в образах Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле.
© Starface.ru
В конце июля певица Лайма Вайкуле организовала музыкальный фестиваль с участием артистов-эмигрантов в Юрмале. На протяжении нескольких дней исполнительница делилась контентом с мероприятия и показывала, как все проходило. Одной из почетных гостей на нем была ее давняя подруга Алла Пугачева. И несмотря на то, что на сцену Примадонна так и не вышла, в Сети обсуждали практически только ее персону. А все из-за ее внешнего вида.
Стиль Аллы Борисовны, который за последние несколько лет претерпел значительные изменения, обсуждали и до ее переезда в Израиль. Однако теперь поклонники и злопыхатели стали еще пристальнее следить за подбором ее нарядов. А так как в Латвии певица проводит много времени с Лаймой Вайкуле, под прицел стали попадать и ее луки. Так, на днях в Сети появились новые кадры, на которых запечатлели двух вокалисток, и они сразу же вызвали бурные споры. Некоторые пользователи назвали Пугачеву и Вайкуле «иконами стиля», а другие – посмешищем. Портал «Страсти» обратился за помощью к профессору по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., члену Союза дизайнеров России, академику академии Имиджелогии и члену Всероссийской организации качества Надежде Коробцевой (Сориной) и разобрал с ней образы певиц с профессиональной точки зрения.
Алла Пугачева – при Вячеславе Зайцеве было лучше
По мнению эксперта, на видео Алла Пугачева предстала в повседневном образе, а не на выход. У нее светлый плащ, защищающий от дождя и вполне удачная прическа, которая даже молодит артистку. Однако в целом Коробцева считает, что с возрастом Примадонна «свернула не туда».
«В свое время образы Пугачевой, предложенные легендарным Вячеславом Зайцевым, были узнаваемы, индивидуальны. Именно в свободных туниках Алла Борисовна завоевывала популярность, ее образы были уникальны и эпатажны, — отметила дизайнер. — Как правило, туники были с авторской росписью, что подчеркивало художественную ценность такого костюма. Не вполне удачным является переход певицы в более зрелом возрасте к укороченным туникам, к тому же более темных цветов».
Визуально короткая туника приземляет, зрительно укорачивает, расширяет фигуру и совсем не придает стройности певице. К тому же короткое мини, открывающее коленки, после 50 лет подходит немногим. К сожалению, Алла Борисовна не попала в их число. У певицы не самый насыщенный цветотип, и использование в образе темных тонов не освежает ее лицо, прибавляет возраст и требует яркого визажа.
Надежда Коробцева (Сорина)
Профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., член Союза дизайнеров России, академик академии Имиджелогии и член Всероссийской организации качества
Лайма Вайкуле – образ «черной вороны»
Внешний вид Лаймы Вайкуле на видео эксперт посчитала неоднозначным. Больше всего ей не понравился необычный жакет исполнительницы.
«Нельзя не отметить плохую посадку жакета! С гофре (на рукавах) и плиссировкой (на юбке) также некоторый стилистический перебор, и я думаю, она сама это чувствует», - подчеркнула Надежда Коробцева.
При этом профессор похвалила головной убор Вайкуле. По мнению Надежды, он добавил в образ эпатажности.
По цвету всего костюма и шляпы решение спорно. С одной стороны, темные цвета стройнят, но, вне сомнений, к лицу надо бы было добавить что-то светлое (возможно, надеть светлую шляпу и перчатки). Черное подчеркивает возраст, воротник съедает шею. Обилие гофре и плиссе также полнит певицу. Это некий образ «черной вороны» – такова ассоциация, вызванная данным костюмом. Хотя, возможно, такой и была задумка?
Надежда Коробцева (Сорина)
Профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., член Союза дизайнеров России, академик академии Имиджелогии и член Всероссийской организации качества