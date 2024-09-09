Негативные последствия употребления яблок, о которых мало кто знает

Когда речь заходит о яблоках, большинство людей представляют себе ароматные, сочные фрукты, которые кажутся абсолютно полезными. Однако, они могут приводить к негативным последствиям, о которых мало кто знает. Об опасности употребления яблок и рекомендуемой порции в день сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Яблоня — одно из древнейших плодовых деревьев, культивируемых человеком. Ее плоды были и остаются символом здоровья и благополучия. Они богаты витаминами и минералами, которые способствуют общему здоровью.

Полезные свойства яблок

Богаты антиоксидантами: яблоки содержат флавоноиды и другие фитохимические вещества, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, уменьшить воспаление и снизить риск хронических заболеваний.

яблоки содержат флавоноиды и другие фитохимические вещества, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, уменьшить воспаление и снизить риск хронических заболеваний. Поддерживают здоровье сердца: регулярное употребление яблок может способствовать снижению уровня холестерина в крови и улучшению состояния сосудов.

регулярное употребление яблок может способствовать снижению уровня холестерина в крови и улучшению состояния сосудов. Помогают иммунной системе: витамин C, присутствующий в яблоках, известен своими антиоксидантными свойствами, помогает укреплять иммунную систему.

витамин C, присутствующий в яблоках, известен своими антиоксидантными свойствами, помогает укреплять иммунную систему. Полезны для пищеварения: яблоки богаты клетчаткой, которая способствует нормализации работы пищеварения и предотвращению запоров.

яблоки богаты клетчаткой, которая способствует нормализации работы пищеварения и предотвращению запоров. Способствуют снижению веса: низкая калорийность и высокое содержание клетчатки делают яблоки идеальным перекусом для тех, кто хочет контролировать свой вес. Клетчатка создает ощущение сытости, снижая риск переедания.

низкая калорийность и высокое содержание клетчатки делают яблоки идеальным перекусом для тех, кто хочет контролировать свой вес. Клетчатка создает ощущение сытости, снижая риск переедания. Регулируют уровень сахара в крови: клетчатка в яблоках замедляет переваривание углеводов, что помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвращает его резкие скачки.

клетчатка в яблоках замедляет переваривание углеводов, что помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвращает его резкие скачки. Помогают сохранить здоровье зубов и десен: хотя яблоки не заменяют зубную щётку, их употребление может стимулировать выработку слюны, что помогает снизить уровень бактерий в полости рта и уменьшает риск кариеса.

хотя яблоки не заменяют зубную щётку, их употребление может стимулировать выработку слюны, что помогает снизить уровень бактерий в полости рта и уменьшает риск кариеса. Профилактируют нейродегенеративные заболевания: исследования показывают, что антиоксиданты в яблоках могут защищать мозг от окислительного стресса и воспаления, что потенциально снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

исследования показывают, что антиоксиданты в яблоках могут защищать мозг от окислительного стресса и воспаления, что потенциально снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Предотвращают образование камней в желчном пузыре: растворимая клетчатка, такая как пектин, может помочь предотвратить образование камней в желчном пузыре и снизить уровень «плохого» холестерина.

растворимая клетчатка, такая как пектин, может помочь предотвратить образование камней в желчном пузыре и снизить уровень «плохого» холестерина. Снижают риск некоторых видов рака: исследования показывают, что флавоноиды и другие соединения в яблоках могут иметь защитное действие против определенных видов онкологии, таких как рак легких и толстой кишки.

Но существуют и менее известные аспекты, которые следует учесть при включении этого фрукта в свой ежедневный рацион.

Негативные свойства яблок

Яблони часто подвергаются обработке пестицидами, чтобы защитить растения от вредителей и болезней. Несмотря на то, что существуют современные проверки качества и нормы безопасности, все же остаточное количество вредных веществ может попадать в наш организм при их употреблении.

Рекомендации:

Покупайте органические яблоки.

Тщательно мойте плоды или очищайте их от кожуры перед употреблением.

Кроме того, в яблоках содержится высокий уровень фруктозы. Хотя она натуральная и не так вредна, как промышленно добавленная, при избыточном потреблении она может вызвать проблемы с пищеварением и повысить уровень сахара в крови.