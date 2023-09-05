«Неделя без секса может стать решающей»: чем опасно половое воздержание для отношений
Сексолог Инна Мирная рассказала о вреде полового воздержания в отношениях.
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Нерегулярная половая жизнь становится нормой нашего времени. Стрессы, усталость, апатия — всё это сказывается на интимной сфере. Сколько можно прожить без секса? Так ли опасно длительное воздержание? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» сексолог Инна Мирная дала ответы на волнующие вопросы.
Секс, гормоны и здоровье
По словам эксперта, раньше она считала, что отсутствие секса может привести к тяжелым последствиям и даже к депрессивным расстройствам. Однако на сегодняшний день мнение Инны изменилось: в практике не зафиксированы случаи смерти от полового воздержания.
«Безусловно, во время полового акта и оргазма выделяется ряд важных гормонов. Но всегда можно их получить другими способами. Женщины могут использовать гормонозаместительную терапию. Мужчинам ещё проще. Их организм сам справляется с длительным воздержанием посредством полюций», — высказалась эксперт.
Инна Мирная
Сексолог
Также не стоит забывать про техники мастурбации. Они отлично снимают нервное напряжение и дают необходимую разрядку.
Если отношения есть, а секса нет
Воздержание в паре может быть вынужденным (жена легла на сохранение на весь срок беременности) или осознанным («мало зарабатываешь — я не дам»). В любом случае, отношениям ничего не грозит, если есть другие опоры: общие интересы и ценности.
«Если нет разногласий по бюджету, есть желанные дети, совместные хобби и приятные воспоминания, то даже вынужденное воздержание в 9 месяцев не повлияет на отношения. Если в чём-то семейная система дала сбой, то всего одна неделя без секса может стать решающей», — пояснила эксперт.
Инна Мирная
Сексолог
Что делать, чтобы снова захотеть?
Если считаете, что период без интима затянулся, то проанализируйте:
Проблема ли это для вас и вашей семьи?
Что на это повлияло?
Эти причины зависят только от вас, или есть еще внешние факторы?
Что можно сделать, чтобы устранить первопричину длительного воздержания?
«Не впадайте в крайности. Не паникуйте из-за отсутствия секса, ищите подходящие способы, которые помогут поддержать здоровье и вернуть желание и удовольствие в вашу жизнь», — резюмировала сексолог.
Инна Мирная
Сексолог