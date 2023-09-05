«Неделя без секса может стать решающей»: чем опасно половое воздержание для отношений

Нерегулярная половая жизнь становится нормой нашего времени. Стрессы, усталость, апатия — всё это сказывается на интимной сфере. Сколько можно прожить без секса? Так ли опасно длительное воздержание? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» сексолог Инна Мирная дала ответы на волнующие вопросы.

Секс, гормоны и здоровье

По словам эксперта, раньше она считала, что отсутствие секса может привести к тяжелым последствиям и даже к депрессивным расстройствам. Однако на сегодняшний день мнение Инны изменилось: в практике не зафиксированы случаи смерти от полового воздержания.