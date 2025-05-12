«Не злоупотребляет»: косметолог раскрыла секрет молодости актрисы Ксении Алферовой

В мае Ксения Алферова отметит свое 51-летие. Актриса выглядит привлекательно, подчеркивая естественную красоту. Врач-косметолог Яна Анточи рассказала сайту «Страсти», как знаменитости удалось сохранить молодость, и к каким процедурам она могла для этого прибегнуть.

По словам Яны Анточи, поддерживать привлекательность и молодость без заботы о здоровье попросту невозможно. Люди, которые стремятся отсрочить старость, придерживаются здорового образа жизни — рационально и умеренно питаются, занимаются спортом. Такой подход помогает поддерживать вес, сохранять силу мышц и красоту кожи.