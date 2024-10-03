«Не вернется к исходному весу»: диетолог оценила диету экстремально похудевшего певца Юлиана

Певец Юлиан в последнее время заметно постройнел. Он признался, что давно исключил из своего рациона все мучное и сахар, а также считает калории, но заметного результата добился только после применения популярного среди мировых звезд «Оземпика». Сайт «Срасти» поинтересовался у акушера-гинеколога, репродуктолога, специалиста гинекологической эндокринологии, диетолога-нутрициолога, врача УЗИ Кристины Пришвиной, сможет ли Юлиан удержать достигнутый результат и как похудеть без опасных препаратов.

Специалист похвалила певца за честное признание и подчеркнула, что «Оземпик» показан для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Данный препарат должен назначать врач, а также контролировать терапию, так как это лекарство, у которого есть серьезные побочные действия.