«Не вернется к исходному весу»: диетолог оценила диету экстремально похудевшего певца Юлиана
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Певец Юлиан в последнее время заметно постройнел. Он признался, что давно исключил из своего рациона все мучное и сахар, а также считает калории, но заметного результата добился только после применения популярного среди мировых звезд «Оземпика». Сайт «Срасти» поинтересовался у акушера-гинеколога, репродуктолога, специалиста гинекологической эндокринологии, диетолога-нутрициолога, врача УЗИ Кристины Пришвиной, сможет ли Юлиан удержать достигнутый результат и как похудеть без опасных препаратов.
Специалист похвалила певца за честное признание и подчеркнула, что «Оземпик» показан для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Данный препарат должен назначать врач, а также контролировать терапию, так как это лекарство, у которого есть серьезные побочные действия.
«Мне импонирует отношение певца к снижению веса, как к постепенному процессу, который требует собранности и терпения. Именно при таком подходе наш организм не испытает стресс и, с большей долей вероятности, не вернется к исходному весу. Правильное питание — это не диета, а образ жизни»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Как считать калории
Количество потребляемых калорий лучше высчитывать совместно с диетологом, согласно вашей активности в течение дня. Вы сможете подобрать также меню по вашим потребностям и провести необходимые обследования, сдать анализы, которые помогут сделать правильный выбор по продуктам.
«Юлиан считает, что мужчинам можно потреблять не более 2000 калорий в день. Я, как диетолог, рекомендую около 2200, но все зависит от метаболизма, физических нагрузок. А женщинам в среднем необходимо 1800-1900 ккал в день»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Еще один важный момент в переходе на правильное питание — это соблюдение БЖУ (белки, жиры и углеводы).
Эти проценты тоже зависят от цели, физической нагрузки и многих других факторов.
Но есть небольшая рекомендация для снижения веса: белков 40% жиров и углеводов по 30%.
Для подсчета калорий и БЖУ существует сейчас много приложений и калькуляторов, поэтому сложностей это не вызывает.
«Юлиан утверждает, что может позволить себе банку сгущенки и рекомендует не отказывать себе, иначе будет слишком сложно. Но если вы посмотрите по составу эту волшебную банку, то обнаружите: 30 граммов сахара и 23 грамма жиров. Эти показатели слишком высоки и сложно компенсируемы для выравнивания рациона. Снижать калораж рекомендуется плавно, по 5-10 % в неделю. Сначала вы можете убрать явно «не полезные» продукты. По собственному опыту рекомендую ограничить потребление сахара»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Отказ от сладкого и мучного, естественно, дается очень сложно, но положительный эффект для состояния тела и здоровья неоспорим. Далее важно просто сокращать объем потребляемой пищи, что тоже поможет медленно дойти до нужных калорий.
И только на финальном этапе почистить весь свой рацион.
Советы для тех, кто хочет изменить свой рацион, улучшить свою форму и здоровье
- Ежедневно необходимо употреблять три полноценных белковых блюда – нежирное мясо, рыба, творог и яичный белок.
Обязательно обратить внимание на способ приготовления. Если вы не готовы есть мясо на пару, то хотя бы попробуйте гриль или отварное. Белки дают ощущение сытости в течение длительного периода.
- Уменьшить или заменить заправки, масла. Убрав из своего рациона жирный майонеза и сладкие соуса, вы снижаете общую калорийность любимых блюд, иногда в несколько раз. Энергетическая ценность жиров (9 ккал на 1 г) в два с лишним раза выше, чем у белков и углеводов (4 ккал на 1 г).
- «Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу».
Эта поговорка поможет контролировать правильное распределение в режиме питания. Лучше делать упор на первую половину дня, когда организм еще может правильно потратить калории.
- Естественно, сбалансированное питание - это ключ к здоровью и молодости. На нашем столе обязательно должны присутствовать овощи и фрукты. Они не только низкокалорийны, но и богаты питательными веществами.
- Планирование приема пищи. В наше время нельзя пренебрегать этим правилом. Если вы не подготовите еду заранее, то вы можете не успеть на прием пищи, употребить то, что первое попалось под руки и перекусить сушками с коллегой. Все это приведет к нарушению режима питания и замедлит выработку благоприятных пищевых привычек.
- Режим сна и физических нагрузок.
Очень важно соблюдать режим сна, чтобы правильная выработка гормонов помогала метаболизму. А физическая посильная нагрузка даст заряд бодрости и укрепит мышечный каркас тела, что также отразится на внешнем виде и здоровье в целом.