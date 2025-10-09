Не только усталость: о чем на самом деле сигнализирует частая зевота

Частая зевота, которую многие списывают на недосып или скуку, может быть невербальным сигналом организма о скрытых неполадках. Об этом сообщила сайту «Страсти» врач-эндокринолог ИНВИТРО Лилия Биндюкова.

По словам специалиста, за этим, казалось бы, безобидным симптомом может стоять «энергетический кризис» клеток. Когда тиреоидных гормонов недостаточно, метаболизм замедляется. Мозг, как самый энергозатратный орган, начинает работать в режиме экономии. Снижается скорость реакций, падает концентрация, и постоянная зевота становится физическим проявлением этой „спячки“ мозга, попыткой хоть как-то взбодрить центральную нервную систему, пояснила Лилия Биндюкова.

Еще одной причиной могут стать нарушения углеводного обмена.

«При гипогликемии (низком уровне глюкозы в крови) мозг буквально голодает, и зевота может быть одним из ранних сигналов нехватки его основного топлива. При инсулинорезистентности и сахарном диабете 2 типа клетки плохо усваивают глюкозу, что также может создавать состояние хронического „энергодефицита“», — отметила эндокринолог.

Спровоцировать постоянную зевоту может и дисбаланс стрессовых гормонов. Врач объяснила, что при истощении или гиперфункции надпочечников нарушается тонкий баланс нейромедиаторов в мозге, таких как дофамин и серотонин, что также проявляется этим симптомом.

Кроме того, частая зевота нередко возникает у людей с ожирением. Избыточная масса тела провоцирует воспалительные процессы, которые в свою очередь могут негативно влиять на функции мозга, вызывая синдром апноэ сна. Хроническая гипоксия становится причиной частой зевоты в течение дня, добавила специалист.

Эксперт также отметила, что в некоторых случаях этот симптом может указывать на неврологические состояния или быть побочным эффектом приема некоторых лекарственных препаратов.