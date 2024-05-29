Не только генетика: почему 27-летняя Клава Кока не набирает лишний вес

27-летяя певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, заявила, что секрет ее стройной фигуры заключается в удачной генетике. Сайт «Страсти» выяснил у диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога с доказательным подходом Натальи Лазуренко так ли это на самом деле.

По словам доктора, генетика действительно играет важную роль в сохранении постоянства веса и в развитии ожирения, а также многих других заболеваний. Наследственные факторы могут влиять на склонность к накоплению жира, метаболизм превращения продуктов, метаболизм белков, жиров и углеводов в целом, аппетит и другие аспекты, которые могут способствовать развитию ожирения.

Некоторые гены могут влиять на то, как организм воспринимает и обрабатывает пищу, как распределяется жир в организме, а также на уровень голода и насыщения.