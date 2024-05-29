Не только генетика: почему 27-летняя Клава Кока не набирает лишний вес
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27-летяя певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, заявила, что секрет ее стройной фигуры заключается в удачной генетике. Сайт «Страсти» выяснил у диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога с доказательным подходом Натальи Лазуренко так ли это на самом деле.
По словам доктора, генетика действительно играет важную роль в сохранении постоянства веса и в развитии ожирения, а также многих других заболеваний. Наследственные факторы могут влиять на склонность к накоплению жира, метаболизм превращения продуктов, метаболизм белков, жиров и углеводов в целом, аппетит и другие аспекты, которые могут способствовать развитию ожирения.
Некоторые гены могут влиять на то, как организм воспринимает и обрабатывает пищу, как распределяется жир в организме, а также на уровень голода и насыщения.
«Возможно, у Клавы Коки имеется такая поддержка генов, которая помогает ей выглядеть столь миниатюрно и хрупко. Однако важно отметить, что генетика не является единственной причиной ожирения или набора веса».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Образ жизни, в том числе режим сна, а также питание, физическая активность, и несомненно активность вне физических тренировок, уровень стресса и многие другие факторы, также играют важную роль в контроле веса.
Так некоторые люди, в том числе и Клава, могут отмечать, что ничего не делая специально, могут легко контролировать вес в пределах колебаний 1−2 килограммов. А другие, наоборот, отмечают, что только «посмотрев» на десерт набирают килограммы, буквально из воздуха.
Ка пояснила доктор Лазуренко, генетика определяет примерно 20% метаболической действительности. Однако организму важнее эпигенетические факторы, то есть то, чем мы можем повлиять на генетическую данность.
У некоторых людей метаболизм работает настолько эффективно, что они сжигают больше калорий, чем потребляют, что затрудняет набор веса.
Стресс также может влиять на аппетит и пищевое поведение, он может привести к потере аппетита и недостаточному потреблению калорий в течении суток. Такой недобор может «помочь» контролировать размер жировых отложений.
Также стоит отметить, что некоторые люди, в силу своей высокой занятости, не всегда могут контролировать потребление базовых приемов пищи (завтрака, обеда и ужина) или просто забывают о них. При этом они не испытывают дискомфорта, благодаря уникальной именно для их организма работы парасимпатической нервной системы. Она помогает им легко переносить чувство лёгкого голода и не испытывать при этом ощущения тревоги.
Однако, необоснованное метаболическое и интервальное голодание не является рациональным способом контроля веса.
«Наша героиня, Клава Кока невероятно трудолюбивая, увлекающаяся, работоспособная и при этом очень активная. Скорее всего, именно благодаря особенному коктейлю из ее данных генетики и текущего ритма жизни, она выглядит стройно и ярко».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Кстати, обратная сторона пропусков базовых приемов пищи- перекусы. Эти приёмы как правило носят эмоциональную окраску голода и более энергоёмкие по калорийности. Так за день организм получает много дешёвой энергии и не успевает её потратить, а эмоционально мозг думает, что и не ел вовсе. Если ситуация продолжается длительно, в итоге это может привести к неконтролируемому набору веса.
Есть ещё очень важный момент. Это работа нашей гормональный системы. Ведь гормоны- дирижёры метаболизма. Некоторые гормоны могут помогать в контроле веса или для его снижения. А при некоторых состояниях, гормоны только провоцируют набор веса.
Важно знать, что гормональный фон здоров, и это можно выяснить с помощью анализов, назначить которые должен врач.
«Для поддержания молодости и красоты, я бы рекомендовала Клаве Коке один раз в год проходить полный Чек-ап, чтобы и после 35 не утратить свои привлекательность, активность и стройность».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом