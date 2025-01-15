«Не только деформация носа»: хирург назвала два скрытых показания к ринопластике

Ринопластика стала операцией номер один в России и мире. И очень часто она показана людям не только при недовольстве собственной внешностью. О двух явных и двух скрытых причинах самой востребованной хирургической манипуляции сайту «Страсти» рассказала пластический хирург Юлия Оконская.

Как подчеркнула специалист, самое первое и явное показание к ринопластике – видимая деформация носа. Как правило, она возникает вследствие травмы, о которой сам пациент порой и не помнит. Так бывает в глубоком детстве: ребенок упал, ударился, поплакал, возможно, даже побывал в кабинете врача, но потом быстро забыл о сильном потрясении. В подростковом возрасте, когда наблюдается активный рост всех частей тела, в том числе и костей носа, деформация проявляется.