«Не только деформация носа»: хирург назвала два скрытых показания к ринопластике
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Ринопластика стала операцией номер один в России и мире. И очень часто она показана людям не только при недовольстве собственной внешностью. О двух явных и двух скрытых причинах самой востребованной хирургической манипуляции сайту «Страсти» рассказала пластический хирург Юлия Оконская.
Как подчеркнула специалист, самое первое и явное показание к ринопластике – видимая деформация носа. Как правило, она возникает вследствие травмы, о которой сам пациент порой и не помнит. Так бывает в глубоком детстве: ребенок упал, ударился, поплакал, возможно, даже побывал в кабинете врача, но потом быстро забыл о сильном потрясении. В подростковом возрасте, когда наблюдается активный рост всех частей тела, в том числе и костей носа, деформация проявляется.
«Это как раз то самое эстетическое показание, которое часто сопряжено с патологией прикуса. Считается, что на него влияет деформация носа, однако, это далеко от истины. При ушибе лица в детстве могут пострадать и челюсти. Поэтому две травмы сопутствуют друг другу, появляясь одновременно, а не одна деформация является следствием другой. А так как некоторые пациенты вместе с ринопластикой исправляют еще и прикус (порой это приходится делать с помощью ортогнатических операций), то легенда о связи двух деформаций до сих пор живее всех живых»
Юлия Оконская
Пластический хирург
Второе (уже медицинское) показание к операции, вытекающее из первого, это нарушение носового дыхания, когда периодически закладывает нос то с одной, то с другой стороны. Или же дышит только с одной стороны. Это обычно мешает нормально работать, заниматься спортом, а также приводит к появлению храпа и сопутствующим нарушениям сна.
При отсутствии возможности пропускать воздух через нос ночью человек непроизвольно начинает дышать ртом. Это вызывает пересыхание слизистой ротоглотки и, собственно, храп. А если пациент похрапывал и ранее, то деформация носовой перегородки вкупе с нарушением дыхания только усугубит эту проблему.
При этом сама ринопластика не избавляет от апноэ, даже при исправлении перегородки. Это действие помогает восстановить носовое дыхание, потому храп становится менее выраженным.
Также стоит обратить внимание на носовое дыхание при проблемах со слухом. Да, это скрытое показание, но не менее важное. Ведь отек слизистой в носу приводит к отеку устья евстахиевой трубы, в результате чего в ней образуется отрицательное давление, и барабанная перепонка втягивается. Человеку начинает казаться, что он говорит, а его никто не слышит, зато все звуки отдаются в голове, словно эхо в пещере. Так проявляется заболевание с названием хронический евстахиит, а справляется с ним только операция.
Как пояснила доктор Оконская, медикаментозное лечение тут, увы, бессильно. Также нарушение носового дыхания может приводить к проблемам с глазами. Отекающая слизистая в носу мешает дренажу носослезных каналов, в результате чего слеза непроизвольно начинают выходить наружу, вызывая дискомфорт. А если вы еще и трете при этом глаза руками или одеждой, то только присоединяете к процессу инфекцию, которая обернется воспалением. Это второе скрытое показание к ринопластике.
«При затрудненном носовом дыхании многие начинают пользоваться сосудосуживающими каплями, но их бесконтрольное применение приводит к головным болям и высыханию роговицы глаз. А все потому, что носослезный канал соединяет полость носа с областью глаз, так что сосудосуживающий эффект достается не только слизистой носа, но и органам зрения. Это нарушает процесс выделения слез и может развиться сухость глаза, что чревато кератитом и прочими глазными заболеваниями»
Юлия Оконская
Пластический хирург