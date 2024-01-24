Не стесняйтесь жить в кадре: названы самые частые ошибки в фотопозировании

Фотосессия — процесс, благодаря которому каждая девушка может увидеть себя с новой стороны, поднять самооценку и почувствовать себя более уверенной. К сожалению, на деле это часто бывает не так: из-за отсутствия навыков позирования фотосессия становится настоящей пыткой и вызывает огромный стресс. Профессиональный фотограф и эксперт по фотопозированию Марина Горбунова рассказала порталу «Страсти», что научиться принимать правильные позы в кадре можно за 5−7 минут.

Многие девушки из-за страха перед камерой, неуверенности замирают и стоят по стойке смирно