Не стесняйтесь жить в кадре: названы самые частые ошибки в фотопозировании
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Фотосессия — процесс, благодаря которому каждая девушка может увидеть себя с новой стороны, поднять самооценку и почувствовать себя более уверенной. К сожалению, на деле это часто бывает не так: из-за отсутствия навыков позирования фотосессия становится настоящей пыткой и вызывает огромный стресс. Профессиональный фотограф и эксперт по фотопозированию Марина Горбунова рассказала порталу «Страсти», что научиться принимать правильные позы в кадре можно за 5−7 минут.
Многие девушки из-за страха перед камерой, неуверенности замирают и стоят по стойке смирно
«Помните эти чудесные старые фотографии, где все стоят по струнке и огромными испуганными глазами смотрят в камеру? Эти времена давно прошли! Не бойтесь и не стесняйтесь двигаться, менять позы, делать изгибы и жить в кадре. Самое ценное в фотографиях — это увидеть себя настоящую, а в обычной жизни вы вряд ли выглядите как оловянный солдатик. Добавьте в фотографии эмоции и себя!».
Марина Горбунова
Профессиональный фотограф
При позировании сидя особое внимание нужно уделить ногам. По словам фотографа, если вы сидите, то обязательно вытяните ноги из-под стола, стула, дивана и изящно поставьте носочки. Так ваши ноги будут казаться значительно длиннее.
«Многим кажется, что, стоя боком к камере, они выглядят стройнее. На самом деле, это большая ошибка: появляется животик, даже если его нет, и теряется рука в кадре. Лучше всего повернуться на ¾ к камере. Потренируйтесь перед зеркалом и найдите красивый ракурс для себя».
Марина Горбунова
Профессиональный фотограф
Во время фотосессии многие испытывают сложности с руками. Часто девушки не знают, как их правильно поставить, чтобы они смотрелись красиво в кадре. Эксперт отмечает: и эту проблему несложно исправить. В 90-х была популярна поза, когда рука на бедре. Но в этом случае укорачиваются ноги, а локти становятся большими в кадре.
«Самый простой вариант, чтобы руки выглядели красивыми на фото — это взаимодействовать с волосами, одеждой, предметами. Можно поправлять волосы, убирать их за ушко. Движения делать плавно, стараться ладони ставить ребром. Проведите рукой по шее, медленно ведя кисть вниз, перейдите на талию. И совсем необязательно руками постоянно что-то делать или чем-то их занимать. Достаточно слегка согнуть руки в локтях, расслабить их и перенести вес тела на бедро. Так вы покажите все свои красивые изгибы».
Марина Горбунова
Профессиональный фотограф