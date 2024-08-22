«Не пользуется популярностью»: продюсер оценил новую песню и клип «ДДТ»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал выход новой песни группы «ДДТ» под названием «Долго…». Его слова приводит сайт «Страсти».

В одноименном клипе музыканты спародировали сцену из фильма группы The Beatles «Yellow Submarine», в которой солисты на желтой подводной лодке путешествуют по разным мирам. По мнению медиаменеджера, Шевчук не случайно обратился к творчеству британских коллег.

«Я думаю, Шевчук выбрал не просто так подобный образ The Beatles. Действительно пытается стать, наверное, вторым Джоном Ленноном. Леннон в свои годы, когда он даже уже пробовал сольное творчество, постоянно в своих песнях говорил о мире. Вот и Шевчук, возможно, к этому тоже пришел. Видимо, отсылка в его современном творчестве именно к этому ведет», — поделился продюсер.

Рудченко также высказался об актуальности песен «ДДТ». По его словам, люди по-прежнему слушают культовые композиции коллектива, но неоднозначно относятся к их нынешним работам.

«Песни „ДДТ“ остаются актуальными, но именно те песни, по которым группу знают, благодаря которым этот коллектив стал известен. Конечно, есть слушатели, есть поклонники, но именно той группы, а не нынешнего Юрия Шевчука. В данный момент аудитория „ДДТ“ делится на тех, кто поддерживает его, исходя из его отношения к СВО, и тех, кто от него отвернулся. Ну, его современное творчество в целом не пользуется уже такой популярностью, как это было, ну, скажем так, еще лет 10 назад», — уточнил он.

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