«Не получится нравиться всем»: DAVA рассказал, как относится к критике

Актер и продюсер DAVA (Давид Манукян) признался, что прислушивается к конструктивной критике. Давид рассказал об отношении к хейту в беседе с сайтом «Страсти».

Давид развивает себя в различных сферах творческой деятельности: он выступает на сцене, ведет ТВ-шоу, продюсирует и снимется в кино. Зрители видели его в двух частях комедии «Не одна дома», сериале «Все ОК», и Манукян не намерен останавливаться на достигнутом. Однако некоторые скептически относятся к его съемкам и критикуют. По словам Давида, за годы в профессии у него сформировалась закалка, поэтому он воспринимает только конструктивную критику.

«Если честно, я вникаю только в конструктивную критику. Говорить будут всегда и хорошо, и плохо. У каждого свое мнение, никогда не получится нравиться всем. Я придерживаюсь этой позиции. Думаю, я не ранимый человек. Наша профессия подразумевает сильную закалку характера, иначе ничего не получится добиться», — признался артист.

По словам Манукяна, на сегодняшний день он сосредоточен на продюсировании, однако музыку Давид не забросил. Совсем скоро артист представит публике музыкальные новинки.

«Мне интересно создавать проекты и, так сказать, запускать их в мир. На следующий год мы готовим уже более двух картин которые выйдут в широкий прокат. Запуск других проектов, не относящихся к кино, к блогерству. Много всего будет, и на уже происходит, просто пока я это не транслирую. Музыка конечно же не ушла, она будет и будет не мало ее. Всему свое время, я работаю на результат и поэтому точечно подхожу к каждому вопросу. Музыка вернется и очень скоро», — резюмировал он.