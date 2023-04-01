Не от первого встречного, а от любимого: певица Margo раскрыла стоимость украшений, как у Джей Ло
Жених певицы Margo подарил ей украшения за 10 миллионов рублей на рождение сына.
Фото: Архив певицы Margo
Уже год певица Margo находится в статусе мамы. Совсем недавно девушка раскрыла пол и имя ребенка, а также начала показывать лицо малыша в социальных сетях. Одним из подарков в честь рождения ребенка от отца Кира стали дорогие бриллианты «Pasqual Bruni» - колье, серьги и кольцо.
По признанию звезды «Дома-2», суммарная стоимость комплекта приблизительно 10 миллионов рублей. Примечательно, что так как украшения не являются эксклюзивными, часто их можно увидеть на голливудских звездах. Поклонники популярной зарубежной актрисы и певицы Дженифер Лопез могли видеть похожее украшение на ней в фильме «Первый встречный». Также колье этой фирмы были замечены у жены футболиста Криштиану Роналду.
«Ношу я эти украшения, конечно, нечасто. Это такой дорогой подарок. Бриллианты надевала на день рождения блогера Helen Yes и на прекрасную фотосессию с сыночком», – поделилась Margo с порталом «Страсти».
Напомним, что сын певицы появился на свет посредством кесарева сечения. Ей хотелось родить самой, но не получилось. Тем не менее, это был один из счастливейших дней в ее жизни. Сейчас мальчик растет здоровым и, по словам Margo, похожим на обоих родителей. От отца ему достались глаза и фигура, а от матери светлые волосы и некоторое повадки.
К слову, молодой папа одарил щедрым подарком не только жену, но и самого ребенка. Годовалый малыш недавно стал владельцем апартаментов в Moscow City. Именно там прошла первая вечеринка Кира.