Не от первого встречного, а от любимого: певица Margo раскрыла стоимость украшений, как у Джей Ло

Уже год певица Margo находится в статусе мамы. Совсем недавно девушка раскрыла пол и имя ребенка, а также начала показывать лицо малыша в социальных сетях. Одним из подарков в честь рождения ребенка от отца Кира стали дорогие бриллианты «Pasqual Bruni» - колье, серьги и кольцо.

По признанию звезды «Дома-2», суммарная стоимость комплекта приблизительно 10 миллионов рублей. Примечательно, что так как украшения не являются эксклюзивными, часто их можно увидеть на голливудских звездах. Поклонники популярной зарубежной актрисы и певицы Дженифер Лопез могли видеть похожее украшение на ней в фильме «Первый встречный». Также колье этой фирмы были замечены у жены футболиста Криштиану Роналду.

«Ношу я эти украшения, конечно, нечасто. Это такой дорогой подарок. Бриллианты надевала на день рождения блогера Helen Yes и на прекрасную фотосессию с сыночком», – поделилась Margo с порталом «Страсти».