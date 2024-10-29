«Не очень вяжется»: что не так с «Гусаром» Гарика Харламова

На телеканале ТНТ выходит новый сезон сериала «Гусар», в котором главную роль исполнил комик Гарик Харламов. Проект довольно популярен у зрителей, но также есть те, кто его критикует. Портал «Страсти» обратился к кинокритику Роману Григорьеву и узнал его мнение об актерских способностях резидента Comedy Club.

Григорьев отметил, что, хоть сериал и комедийный, но все-таки гусар должен был быть другим. По его словам, Харламов совсем не похож на того, кого пытается изобразить в проекте.

«Лично мне кажется, что гусар — это немножко другой мужчина в оригинале. Это молодой человек до 30 лет, подтянутый и довольно высокий, где-то 175 см. У него удалой нрав, он довольно смел. И, честно говоря, Харламов с этим образом не очень вяжется», — поделился Роман Григорьев.

При этом критик отметил, что передать характер гусара Гарику все-таки в какой-то степени удалось. И это у него вышло благодаря опыту съемок, так как актерского образования у него нет.

«Я думаю, что у Харламова актерские навыки естественно есть. Для него играть в кино не впервой. Здесь (в «Гусаре» — прим. «Страсти») вполне хватает его способностей», — заявил кинокритик.

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