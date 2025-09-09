«Не миф, а реальность»: почему тараканы заползают в уши и что с этим делать

Регулярно в СМИ попадаются пугающие истории о тараканах в ушах. Многие считают их выдумкой, но на деле — это ситуация, с которой регулярно сталкиваются ЛОР-врачи. Оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе рассказала сайту «Страсти», как насекомые попадают в ухо и что делать в подобных ситуациях.

По словам доктора, человеческое ухо для насекомых — теплое, темное и влажное место, идеальное укрытие. Чаще «незваные гости» попадают в слуховые проходы ночью, когда человек спит и не контролирует обстановку. Таракан, муравей или мелкий жук может случайно «забрести» внутрь, и для него это будет всего лишь исследование территории. Для человека же ситуация превращается в настоящий кошмар.

«С детьми подобные истории случаются чаще, чем со взрослыми, — комментирует Людмила Джапаридзе. — Они спят крепче, чаще играют на полу или на улице летом, где насекомых много. При этом ребенок не всегда может объяснить, что именно чувствует. Это и становится главной причиной паники и растерянности у родителей. Но важно понимать, что полностью исключить такую ситуацию невозможно ни для детей, ни для взрослых».

Когда в ухе оказывается насекомое, ощущения трудно перепутать с чем-то другим, продолжает доктор. Чаще всего возникает зуд, резкая боль, чувство шевеления или даже жужжание. Ребенок на это реагирует криками, беспокойством, пытается тереть ухо, отказывается от еды и плохо спит. Взрослые, по словам оториноларинголога, обычно описывают сильное давление, дискомфорт и шум, и у них возникает устойчивое желание достать «непрошеного гостя» самостоятельно. Но именно этого делать нельзя.

Попытки вынуть насекомое своими силами почти всегда заканчиваются травмами слухового прохода и осложнениями, предупреждает эксперт. Насекомое уходит глубже, а человек дополнительно травмирует кожу или даже барабанную перепонку.

«Звучит пугающе, но важно помнить, что такие случаи редки и в большинстве своем решаются благополучно. Главное — не паниковать и не пытаться решить все своими силами. Достаточно обратиться к врачу. Насекомые в ушах — это не миф, а реальность, с которой иногда сталкиваются врачи», — заключила Людмила Джапаридзе.

Для минимизации рисков поддерживайте чистоту дома, не оставляйте продукты на ночь на столе. Летом и на природе следует использовать антимоскитную сетку. А если ребенок спит днем на улице, врач советует надеть легкую хлопковую шапочку, закрывающую уши.