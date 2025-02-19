«Не лучшие времена»: продюсер высказался о карьере звезды «Универа» Гогунского

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался о карьере актера Виталия Гогунского, получившего широкую известность в 2010-х благодаря роли в сериале «Универ». Его слова приводит сайт «Страсти».

Накануне стало известно, что 15-летняя дочь Виталия Гогунского Милана Стар стала обладательницей дорогостоящей квартиры в Москве. По мнению медиаменеджера, если артист и участвовал финансово в покупке недвижимости, то сделал это благодаря сторонним заработкам.

«Каждый артист в любом случае что-то держит за своими плечами. То есть какой-то бизнес, любой дополнительный источник дохода. Я уверен, что у Виталия, соответственно, есть дополнительные источники дохода, та или иная работа, помимо творчества, на которой он также хорошо зарабатывает. Что сейчас касается актерской его карьеры — не лучшие времена. На самом деле его перестали звать в какие-то крупные проекты. Он мало где снимается, он мало где появляется на красных дорожках. Это правда», — поделился Дворцов.

Продюсер также оценил карьерные перспективы Гогунского, который в последнее время стал значительно реже сниматься в кинолентах.

«Знаете, если говорить, допустим, про тот же «Универ», в котором он много лет снимался — достаточно такой медийный, хороший сериал. Я думаю, что только за этот проект можно ему давать хорошие гонорары. Не смогу сказать что-то конкретное по поводу дальнейшего его развития, потому что за его творчеством я не особо не слежу», — заявил шоумен.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорары 80-летнего Юрия Антонова.