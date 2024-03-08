«Не хрустальная, не развалишься»: фразы, которыми мать может сломать жизнь дочери

Все мы — родом из детства, нас формируют фразы, случайно или нарочно оброненные родителями в наш адрес. Именно они достаточно быстро фиксируются сознанием ребенка. Причем, в разы быстрее, чем подобные слова, сказанные человеку уже во взрослом возрасте. Дети, словно губка, впитывают все, что говорят в их адрес, так формируется их самооценка. О том, от каких фраз в адрес дочерей мамам лучше воздержаться, чтобы не сломать им жизнь, рассказала сайту «Страсти» психолог Алена Полынь.

«Ну, ты ж девочка!»

Ты не должна бегать, прыгать, лазать по деревьям, играть с машинками, стрелять из самодельного лука, в общем, вести себя как заправский мальчишка. При этом ты обязана быть мягче, мудрее, аккуратнее, не драться, не отстаивать свои личные границы, делиться игрушками, уступать и еще взрослым с домашними делами помогать. И все это подается под соусом «ты же девочка». В итоге детям может показаться, что мир несправедлив, а у женщин слишком много обязанностей и ноль прав.

«А вот у тети Лены дочь...»

Дочь маминой подруги или соседки из квартиры напротив может быть почему-то в разы эффективнее и успешнее во многих занятиях. Матери кажется, что подобным сравнением она дает некую мотивацию. Мол, равняйся на лучших, делай так же — и достигнешь успеха. Но на деле вечные сравнения не в пользу собственного ребенка растят из него неудачника. А зачем стараться и пытаться? Все равно до этого идеала не дотянуться. Во взрослом состоянии женщины, взращенные на подобной фразе, часто завидуют чужой удаче и благосостоянию. Однако работать в этом же направлении особо не стремятся. Внутри сидит жесткий паттерн: дочь тети Лены все равно лучше.

«Не хрустальная, не развалишься»

Альтернатива этой фразы: «Не сахарная, не растаешь». Ну, и конечно, часто такое высказывание сопровождается материнской командой: «Не ной!» Устала ли девочка от длительной прогулки, сложно ли ей выполнять какую-то работу по дому, может, ей жмет обувь, для родительницы это не так важно. Она зачем-то решает преподать дочке урок смирения и терпения. В итоге малышка, вырастая, понимает, что ее эмоции, ощущения, желания не важны. Она просто должна покорно выполнять все требования и ничего не просить взамен, ведь: «Все женщины так живут — и ничего, не умерли».

«Кто ж тебя такую замуж возьмет?»

Она часто сопровождается оценкой внешности или некоторых навыков девочки. Так у нее формируется мысль, что замужество — некое высшее благо для женщины, а тот, кто никогда не обменивался кольцами в ЗАГСе, неудачник. При этом предложение руки и сердца надо как-то заслужить. То есть стать самой хозяйственной, домовитой и красивой. А если этого нет, то придется брать то, что дают, например, первого попавшегося мужчину. И не факт, что он будет действительно пригоден для семейной жизни.

«Ты же будущая мама!»

Фраза схожа с первой, но есть и отличие. Будущая мать должна быть не просто женственной и мудрой, а еще уметь ухаживать за детьми. Часто с этими словами старшим дочерям вручают младших детей, совершенно не спросив, хотят ли они вообще с ними нянчится. Девочка быстро понимает, что ее желания вообще не важны, она лишь функция, что должна зачать и родить ребенка. И еще самостоятельно воспитывать его, ведь почему-то мальчикам никто не говорит: «Ты же будущий отец!»