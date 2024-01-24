Не хочется ничего делать, когда муж дома: что это такое на самом деле?
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Если у женщины пропадает желание заниматься домашними делами в присутствии супруга, важно выяснять, какие причины к этому привели. Подобная ситуация может стать «лакмусовой бумажкой» и рассказать о «погоде в доме». О том, почему так происходит, и как восстановить внутреннее равновесие, сайту «Страсти» рассказала энергокоуч, рэйки-практик, автор медитаций Вероника Ким.
Две стороны одной медали
В случае, когда жена не хочет заниматься делами при муже, все неоднозначно. Здесь, как у медали, две стороны, и важно понять, какая ситуация именно в вашей паре.
Первая сторона: напряженные отношения
Женщина в этом случае ощущает желание спрятаться в «свой уголок», чтобы ощутить внутренний комфорт. Ее может раздражать необходимость заниматься делами, в то время как супруг не помогает, лежит на диване или зависает в телефоне. А если он и участвует в домашних хлопотах, то, с ее точки зрения, делает все не так.
Еще одна причина может крыться в том, что мужчина очень придирчивый и педантичный, постоянно делает замечания по ходу выполнения домашних дел женой, что тоже не добавляет желания чем-либо заниматься.
В любом случае, если вы ощущаете напряжение, когда супруг дома, ищите причину: какие нерешенные вопросы между вами двумя могут рождать проблемы?
Вторая сторона: доверительные отношения
В этом случае у женщины нет желания заниматься домашними делами по причине того, что она хочет побыть с мужем: посидеть в обнимку, посмотреть фильмы, вспомнить что-то приятное, обсудить какие-то планы, продумать будущий отдых. То есть это время приятного совместного досуга.
Когда вам рядом со своим мужем хочется расслабиться, это говорит о действительно доверительных отношениях. То есть, когда партнер не является человеком, который держит свою избранницу в напряжении, в постоянном желании «что-то тереть, отмывать». И это прекрасно.
К чему важно стремиться?
Любому человеку хочется, чтобы дома его ждали, чтобы там было уютно, комфортно, царила дружественная, мягкая, романтичная обстановка, несмотря на то, сколько там детей, маленькие они или взрослые. Поэтому важно, чтобы для мужчины жилье было островком любви, тепла, добра и заботы. Местом, куда он всегда может возвращаться как в тихую гавань.
Если есть возможность создавать такую атмосферу, и уже к приходу супруга наладить все таким образом, чтобы быт не требовал времени, это очень здорово. Многие женщины талантливы в менеджменте и в умении сочетать в своей жизни дела и заботу о семье таким образом, чтобы вечером оставалось время для приятного времяпрепровождения с любимым человеком.
Конечно, здесь все зависит от обстоятельств, ведь не у всех есть домашние помощники, которым можно делегировать часть бытовых задач. И все же, при грамотном тайм-менеджменте есть возможность распределить все дела так, чтобы после рабочего дня семья имела возможность побыть вместе.
Как правило, у жены, которая напряженно и нервно наводит порядок в доме, есть какие-то накипевшие проблемы или нерешенные задачи. Для нее уборка становится способом разрядиться, переключиться, сменить вид деятельности. Если это происходит тогда, когда женщина заведена в поле своего мужчины, то это зачастую сигнал о том, что между ними есть какие-то вопросы, обычно сексуального характера, когда утеряна близость, визуальный, физический контакт. Жене сложно расслабиться, и она держит в напряжении себя, в первую очередь, и всю обстановку в целом.
От внутреннего состояния женщины, от того насколько она позволяет себе быть в комфорте, отдыхать, зависит вся обстановка в доме, все отношения и коммуникации. Многие живут большими семьями и сталкивались с ситуациями, когда при свекрови невозможно расслабиться. Это в первую очередь говорит о том, что не налажен контакт с супругом.
А вот когда у женщины нет потребности суетиться, что-то тереть, убирать, идти разбирать шкафы, а есть желание расслабленно, текуче, приятно проводить время с мужчиной или в его поле заниматься своими приятными делами (чтением, медитацией, банными процедурами), это говорит о том, что у нее действительно очень глубокие, качественные отношения в семье. И к такому важно стремиться!