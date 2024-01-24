Не хочется ничего делать, когда муж дома: что это такое на самом деле?

Две стороны одной медали

В случае, когда жена не хочет заниматься делами при муже, все неоднозначно. Здесь, как у медали, две стороны, и важно понять, какая ситуация именно в вашей паре.

Первая сторона: напряженные отношения

Женщина в этом случае ощущает желание спрятаться в «свой уголок», чтобы ощутить внутренний комфорт. Ее может раздражать необходимость заниматься делами, в то время как супруг не помогает, лежит на диване или зависает в телефоне. А если он и участвует в домашних хлопотах, то, с ее точки зрения, делает все не так.

Еще одна причина может крыться в том, что мужчина очень придирчивый и педантичный, постоянно делает замечания по ходу выполнения домашних дел женой, что тоже не добавляет желания чем-либо заниматься.

В любом случае, если вы ощущаете напряжение, когда супруг дома, ищите причину: какие нерешенные вопросы между вами двумя могут рождать проблемы?

Вторая сторона: доверительные отношения

В этом случае у женщины нет желания заниматься домашними делами по причине того, что она хочет побыть с мужем: посидеть в обнимку, посмотреть фильмы, вспомнить что-то приятное, обсудить какие-то планы, продумать будущий отдых. То есть это время приятного совместного досуга.