Не «Ирония судьбы»: назван самый лучший новогодний фильм

Кинокритик Александр Голубчиков раскрыл, какой самый лучший новогодний фильм. Он подчеркнул, что у всех разные вкусы, но универсальным для всех является «Снежная королева». Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Несмотря на то, что многие связывают Новый год с «Иронией судьбы», по мнению кинокритика, он может подходить не всем. А вот если говорить о ленте, которую могут смотреть и взрослые, и дети, то вырисовывается кандидат на звание идеального праздничного фильма для россиян.

«У каждого новогодний фильм свой. Кому-то нравится смотреть «Гарри Поттера», кому-то «Крепкого орешка» или в очередной раз пересматривать «Иронию судьбы». Но, на мой взгляд, наиболее универсальным фильмом, который можно было бы смотреть в Новый год вне зависимости от возраста, в котором есть и любовь, и предательство, и приключения, и волшебство, — это «Снежная Королева». Причем тот, который был сделан в советское время», - заявил Голубчиковов.

В основе «Снежной королевы» лежит сказка Ханса Кристиана Андерсена. Фильм выполнен, по мнению критика, на высочайшем техническом уровне с применениями техники анимации, которая была даже в каком-то смысле новаторской. И это полнометражный фильм, при этом снятый в анимационной технике.

«По сути его снимали как кино, потом переносили персонажа — отрисовывали уже в качестве героев анимационного фильма. Если пересмотреть его сейчас, то можно очень здорово изменить свое отношение к советской анимации. И это будет хорошим для кого-то открытием под Новый год», - поделился кинокритик.