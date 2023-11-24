«Не есть после шести вечера»: популярные советы для похудения, которые не работают

Говорят, что от сладкого и мучного поправляются. Так ли это?

Поправляются от избытка пищи, точнее от дисбаланса между поступлением энергии и ее расходованием. Избыток калорий запасается организмом в виде жировой ткани. Ухудшает положение малоподвижный образ жизни – сидячая работа и отказ от занятий спортом.

К примеру, если вы будете питаться в течение месяца раз в день бургером или целой шоколадкой, ни о какой прибавке веса не будет и речи. Наоборот, вы будете худеть. Но здесь, конечно, встанет вопрос о качестве тела и здоровье.

Правда ли, что без соблюдения диеты невозможно избавиться от лишних килограммов?

Неправда. Более того, любые диеты нарушают нормальное пищевое поведение. Стоит вам ограничить себя - ваше тело тут же перестанет вам доверять.

Вы точно наберете вес после диеты, потому что:

⁃ любое ограничение - это лишение, которые приведет к «запрещенке». Как только вы уберете ограничение, вы начнете буквально поглощать еду, которая была недоступна;

⁃ любые ограничения вызывают у организма стресс, тело «боится» голодовок и начинает удерживать вес;

⁃ каждой новой диетой сигналы голода и насыщения притупляются, и вы уже с трудом разберетесь, где хотите есть, а где заедаете стресс или скуку.

Правда ли, что можно сбросить вес на марафонах похудения?

Чаще всего снижение веса на марафонах приводит к обратному эффекту, так как со всеми участниками работают «кучкой» на одинаковых условиях. Кроме того, никто не разбирается в первопричинах лишнего веса, не выясняет откуда он взялся.