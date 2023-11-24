«Не есть после шести вечера»: популярные советы для похудения, которые не работают
Психолог по осознанному питанию Ольга Брауэр рассказала, как похудеть без диет.
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Женщины готовы на многое в погоне за стройной фигурой, но почему-то большинство модных советов не приносят долгожданного результата, и вес не уменьшается. Психолог по осознанному питанию Ольга Брауэр в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» развеяла четыре самых популярных мифа о диетах.
Правда ли, что если перестать есть после шести вечера, то можно похудеть?
По словам эксперта, это неправда. Дело в том, что на вес и самочувствие влияет не время приема пищи, а профицит калорий и постоянные переедания. Можно весь день не есть и поужинать хоть в 18-00, хоть в 22-00, при этом находиться в своей «норме по калориям». В этом случае увеличение веса вам не грозит.
«Понятно, что нежелательно есть на ночь, потому что телу требуется отдых и здоровый сон. А если вы легли спать с полным желудком, то организму будет не до сна, потому что приходится переваривать и перерабатывать съеденное».
Ольга Брауэр
Психолог по осознанному питанию
Говорят, что от сладкого и мучного поправляются. Так ли это?
Поправляются от избытка пищи, точнее от дисбаланса между поступлением энергии и ее расходованием. Избыток калорий запасается организмом в виде жировой ткани. Ухудшает положение малоподвижный образ жизни – сидячая работа и отказ от занятий спортом.
К примеру, если вы будете питаться в течение месяца раз в день бургером или целой шоколадкой, ни о какой прибавке веса не будет и речи. Наоборот, вы будете худеть. Но здесь, конечно, встанет вопрос о качестве тела и здоровье.
Правда ли, что без соблюдения диеты невозможно избавиться от лишних килограммов?
Неправда. Более того, любые диеты нарушают нормальное пищевое поведение. Стоит вам ограничить себя - ваше тело тут же перестанет вам доверять.
Вы точно наберете вес после диеты, потому что:
⁃ любое ограничение - это лишение, которые приведет к «запрещенке». Как только вы уберете ограничение, вы начнете буквально поглощать еду, которая была недоступна;
⁃ любые ограничения вызывают у организма стресс, тело «боится» голодовок и начинает удерживать вес;
⁃ каждой новой диетой сигналы голода и насыщения притупляются, и вы уже с трудом разберетесь, где хотите есть, а где заедаете стресс или скуку.
Правда ли, что можно сбросить вес на марафонах похудения?
Чаще всего снижение веса на марафонах приводит к обратному эффекту, так как со всеми участниками работают «кучкой» на одинаковых условиях. Кроме того, никто не разбирается в первопричинах лишнего веса, не выясняет откуда он взялся.
«Вас стимулируют продержатся две недели-месяц, чтобы сдвинулся вес, вас мотивируют и подбадривают, вы в кругу таких же. После окончания марафона вы снова остаетесь один на один с собой и своими проблемами».
Ольга Брауэр
Психолог по осознанному питанию
В итоге марафон завершится, а переедания останутся с вами. Более того, ситуация может даже усугубиться.