Не дышит нос: в каком случае стоит делать ринопластику
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Уменьшить нос или изменить его форму, придать более правильные пропорции отдельным его частям, избавиться от горбинки – именно с такими пожеланиями пациенты регулярно приходят на консультации к пластическим хирургам. Но не менее часто к проблемам эстетического характера добавляются жалобы на нарушение носового дыхания. Подробнее об этом сайту «Страсти» рассказал пластический хирург, член Общества реконструктивных и эстетических хирургов России (ОПРЭХ) Аванес Черкезов.
Нарушение носового дыхания может очень негативно сказаться на организме человека. Постоянное дыхание через рот приводит к гипоксии (кислородному голоданию) и не только влияет на самочувствие, но способствует развитию ряда патологических изменений. Чаще всего причиной этому является искривление носовой перегородки и деформация наружного носа после перенесенных травм.
Во время риносептопластики не только меняются пропорции носа для достижения желаемого эстетического результата, но и проводится работа над восстановлением функции носового дыхания.
Особенности процедуры:
В ходе операции выделяются искривленные костные и хрящевые структуры перегородки носа. Они частично удаляются и на их место устанавливается ровный хрящевой трансплантат.
Иногда пластическому хирургу приходится в буквальном смысле «лепить» новый нос, используя для этого хрящи ушных раковин или реберный хрящ (в особо тяжелых случаях), а также искусственные материалы.
Почти всегда операция сочетается с одновременной коррекцией других внутриносовых структур — носовых раковин.
Носовые раковины — это образования полости носа, которые сильно влияют на носовое дыхание, и их неправильное функционирование может приводить к развитию патологии под названием «вазомоторный ринит».
При искривлённой перегородке носовые раковины часто принимают форму её искривления, становятся несимметричными. В этом случае даже при их нормальном функционировании без коррекции добиться хорошего носового дыхания только за счёт операции на перегородке носа сложно. Поэтому единовременно проводится пластика носовых раковин для стабильности результата.
«Хотелось бы еще раз отметить, что ринопластика — это не просто операция, которая изменяет форму носа, а представляет собой комплекс сложных и последовательных шагов по коррекции эстетических, функциональных проблем каждого конкретного пациента».
Аванес Черкезов
Пластический хирург
Ринопластика является индивидуальной операцией, решающей конкретные проблемы каждого индивидуума. И при таком подходе хирург должен обладать необходимыми профессиональными навыками не только в вопросах хирургии, но и психологии, а также руководствоваться тем, что форма и функция неразделимы и добиться совершенной формы при нарушенной функции невозможно.