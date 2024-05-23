Не дышит нос: в каком случае стоит делать ринопластику

Уменьшить нос или изменить его форму, придать более правильные пропорции отдельным его частям, избавиться от горбинки – именно с такими пожеланиями пациенты регулярно приходят на консультации к пластическим хирургам. Но не менее часто к проблемам эстетического характера добавляются жалобы на нарушение носового дыхания. Подробнее об этом сайту «Страсти» рассказал пластический хирург, член Общества реконструктивных и эстетических хирургов России (ОПРЭХ) Аванес Черкезов.

Нарушение носового дыхания может очень негативно сказаться на организме человека. Постоянное дыхание через рот приводит к гипоксии (кислородному голоданию) и не только влияет на самочувствие, но способствует развитию ряда патологических изменений. Чаще всего причиной этому является искривление носовой перегородки и деформация наружного носа после перенесенных травм.

Во время риносептопластики не только меняются пропорции носа для достижения желаемого эстетического результата, но и проводится работа над восстановлением функции носового дыхания.

Особенности процедуры:

В ходе операции выделяются искривленные костные и хрящевые структуры перегородки носа. Они частично удаляются и на их место устанавливается ровный хрящевой трансплантат.