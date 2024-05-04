Не доверяйте красивой картинке: шесть правил безопасного поведения для онлайн-знакомств

Эксперт назвала несколько правил, которые позволят каждому чувствовать себя комфортно в Сети и не опасаться за свою безопасность.

Скачивайте дейтинг-приложения только в официальных магазинах

Мошенники часто подделывают сайты и приложения. С помощью этих подделок, хакеры воруют персональные данные, данные банковских карт или заражают смартфоны вредоносными вирусами. Советы здесь классические: будьте внимательны к адресам сайтов знакомств, устанавливайте приложения только из проверенных магазинов приложений и не переходите по незнакомым ссылкам. Регулярно обновляйте приложение для знакомств — программисты постоянно улучшают качество сервиса, устраняют баги и уязвимости.

Не стоит доверять красивой картинке

Дейтинг-сервисы сегодня — это крупные IT-компании, в которых вопрос кибербезопасности стоит на особом контроле, и это один из самых многочисленных отделов. Программисты с помощью технологий искусственного интеллекта и служба поддержки тщательно следят за верификацией анкет пользователей на достоверность. Однако, стоит и самим проявлять бдительность. Если вы видите неестественное фото и неживое общение, прислушайтесь к своей интуиции и не раскрывайте своё сердце сразу. Следите за той информацией, которой делитесь на первом этапе знакомств: не сообщайте свой адрес, номер телефона или место работы пока не убедитесь в намерениях собеседника.

Не переходите в сторонние мессенджеры

Часто при знакомстве мошенники стараются увести пользователя из сайта знакомств или приложения в личный мессенджер, потому что знают, что в сервисе работают сотрудники службы безопасности, и весь подозрительный контент блокируется, а анкеты проходят тщательную модерацию. Пока вы не уверены в своём собеседнике на 100%, оставайтесь с ним на связи в дейтинг-приложении. Не переживайте, ваши сообщения под надёжной защитой от чужих глаз, их точно никто не прочтёт. Умный алгоритм срабатывает на стоп-слова или массовые рассылки одинаковых сообщений или банковских реквизитов, которыми часто пользуются мошенники, сталкеры, тролли, спаммеры и прочие неприятные интернет-жители. Контент модерируется как автоматически, так и вручную. Сперва весь пользовательский контент проверяется в автоматическом режиме различными алгоритмами на основе искусственного интеллекта. Неприемлемый контент автоматически блокируется. Если контент спорный, его проверяют модераторы.

Сообщайте обо всём подозрительном службе поддержки

Если вы получаете неприятные сообщения в ваш адрес от нового знакомого, не стоит это терпеть. Стоит сразу же обратиться в службу поддержки, и тогда руководство сервиса заблокирует пользователя. Жалоба может касаться не только фото/текстовой информации в профиле, но и поведения пользователя.

Правила безопасности на первом свидании

Первое свидание — это всегда волнительно, предвкушение чего-то нового, но не теряйте голову. Главное правило, если вам что-то показалось, значит вам не показалось. Доверяйте себе. Если что-то пошло не так, завершите знакомство.

Перед свиданием попросите о видеозвонке. Если партнёр отказывается под разными предлогами, задумайтесь о его намерениях.

Назначайте свидание только в знакомом и людном месте.

Перед свиданием сообщите кому-то из родных и близких куда и с кем вы идёте.

Позаботьтесь о том, чтобы ваши гаджеты были заряжены и под рукой.

Заранее посмотрите и продумайте маршрут от места встречи до дома, не стоит ехать с новым знакомым на авто.

Несмотря на то, что все наши правила направлены на то, чтобы обезопасить себя, и главное правило — не доверять незнакомцам, всё же надо помнить, что помимо аферистов в сети есть много порядочных людей, которые ищут свою любовь.