Не был пьян: остановленный инспекторами ГИБДД актер Петрашевич прошел медосвидетельствование

Актер Дмитрий Петрашевич сообщил сайту «Страсти», что в его анализах не обнаружили следов алкогольного, наркотического* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) или иного токсического опьянения. Таким образом, актер был чист в момент остановки инспекторами ГИБДД.

Во время общения на дороге, по словам Дмитрия, произошел ряд странностей, из-за которых он отказался от поездки с инспекторами в медучреждение и сделал это сам. В беседе с сайтом «Страсти» актер «Скорой помощи» подчеркнул, что был абсолютно трезв, а также рассказал о возможных нарушениях со стороны сотрудников ГИБДД (сайт «Страсти» ознакомился с видеозаписями, которые предоставил герой, и с документами). Также мы поговорили с правозащитницей Светланой Грачевой, юристом Викторией Шабановой и актером Иваном Верещагиным, у которого в жизни произошел похожий случай. В этой статье мы попытались разобраться: кто прав и был ли алкоголь в крови Петрашевича.

Странности, которые дают повод усомниться?

Инспекторы остановили автомобиль с актером ночью 1 ноября на мосту в Лужниках. По словам Петрашевича, они потребовали выйти из машины, никак не обосновав свою позицию. Сотрудники заподозрили Дмитрия в алкогольном опьянении. Их смутило его покрасневшее лицо.

Сам актер в беседе с нами заметил, что покраснения могли быть из-за осенней прохлады. По мнению Петрашевича, их видно на видеозаписи, которую делала его спутница.