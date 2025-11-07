Не был пьян: остановленный инспекторами ГИБДД актер Петрашевич прошел медосвидетельствование
© Freepik
Актер Дмитрий Петрашевич сообщил сайту «Страсти», что в его анализах не обнаружили следов алкогольного, наркотического* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) или иного токсического опьянения. Таким образом, актер был чист в момент остановки инспекторами ГИБДД.
Во время общения на дороге, по словам Дмитрия, произошел ряд странностей, из-за которых он отказался от поездки с инспекторами в медучреждение и сделал это сам. В беседе с сайтом «Страсти» актер «Скорой помощи» подчеркнул, что был абсолютно трезв, а также рассказал о возможных нарушениях со стороны сотрудников ГИБДД (сайт «Страсти» ознакомился с видеозаписями, которые предоставил герой, и с документами). Также мы поговорили с правозащитницей Светланой Грачевой, юристом Викторией Шабановой и актером Иваном Верещагиным, у которого в жизни произошел похожий случай. В этой статье мы попытались разобраться: кто прав и был ли алкоголь в крови Петрашевича.
Странности, которые дают повод усомниться?
Инспекторы остановили автомобиль с актером ночью 1 ноября на мосту в Лужниках. По словам Петрашевича, они потребовали выйти из машины, никак не обосновав свою позицию. Сотрудники заподозрили Дмитрия в алкогольном опьянении. Их смутило его покрасневшее лицо.
Сам актер в беседе с нами заметил, что покраснения могли быть из-за осенней прохлады. По мнению Петрашевича, их видно на видеозаписи, которую делала его спутница.
Теперь всех краснолицых надо останавливать и обвинять в том, что они пьяны? Меня, конечно, это возмутило.
Дмитрий Петрашевич
актер
Затем инспекторы собрались проводить досмотр. Как заявил Дмитрий, на фоне этого у него появился страх, что ему могут подкинуть запрещенные вещества, потому он не понял — на основании какого закона его остановили.
После досмотра инспекторы заявили, что отстраняют водителя от управления машиной. Сам Дмитрий отметил, что они могут сделать это только после составления протокола.
В итоге, когда протокол все-таки был составлен, как заявил актер, ему не дали ознакомиться с ним до конца. Как утверждает Петрашевич, вместо этого инспекторы предложили проследовать с ними в государственную больницу для проведения медосвидетельствования. При этом первичное медосвидетельствование на месте они проводить не стали.
Они только в самом конце вспомнили, что должны были это сделать. На видео все зафиксировано (Сайт «Страсти» ознакомился с этим видео — прим. Ред.). Чуть-чуть вскользь упомянули. Я не ознакомился до конца с протоколом. Мне сказали: «нечего там дочитывать, нужно просто поставить подпись». Но как я могу поставить подпись, если я даже до конца не ознакомился с протоколом? Это какой-то абсурд.
Дмитрий Петрашевич
актер
Актер отказался от поездки в клинику с инспекторами, так как он знаком со случаями когда людям меняли их анализы. Сотрудники инспекции при этом стояли на своем. Поэтому Дмитрий в разговоре акцентировал внимание на том, что не отказывался от поездки, но лишь предложил другое учреждение. Также Петрашевич считает, что на него оказывалось психологическое давление.
Понятые все-таки появились, но уже в самом конце, как утверждает Дмитрий. Он пытался узнать у свидетелей, видят ли они в нем признаки опьянения. Однако, по словам Петрашевича, инспекторы препятствовали его общению с людьми. В итоге инспекторы заявили актеру, что тот отказывается проходить медосвидетельствование при понятых. Однако, когда он попробовал согласиться, то сотрудники ГИБДД уже отказали ему в прохождении процедуры.
Они заявили: «все, уже поздно». Но как поздно? Это вообще какой-то беспредел. Просто возмутительно!
Дмитрий Петрашевич
актер
Стороны так и не смогли договориться. Машину увез эвакуатор, а Дмитрий поехал в государственную больницу, чтобы сдать анализы, но не в ту, что предлагали инспекторы. По словам Петрашевича, дыхательный тест на алкоголь показал отрицательный результат.
Очень странный обыск
Правозащитница Светлана Грачева рассказала нам о случае, когда права гражданина действительно были нарушены и он при этом не мог вести съемку. Эта история произошла с актером Иваном Верещагиным. Этим летом сотрудники полиции избили москвича и пытались, как предполагают Иван и Светлана, вероятно, подкинуть наркотики* в сумку. После обращения молодого человека в МВД начались проверки и внутреннее расследование. Как итог: правоохранители, участвовавшие в нападении, лишились рабочих мест. По словам Ивана, не до конца ясно, почему именно они ушли, но такое развитие событий потерпевшего устроило. Также в отставку ушел начальник отделения УМВД. В беседе с сайтом «Страсти» Верещагин высказался по ситуации, которая произошла с его коллегой.
В случае Дмитрия справедливость восторжествует очень быстро, потому что велся видеопротокол, на котором все видно. Видно, как действуют сотрудники полиции, видно, что они не ссылаются ни на одну норму права. Не могут объяснить вообще причину остановки. Да, говорят только про кожные покровы. Это очень странно. Очень странный обыск. На мой взгляд, он незаконный, он ничем не регламентирован. Просто в моем случае история более преступная. И там, конечно, нужно было побороться против произвола. Здесь все видно, все слышно, что говорит сотрудник, как он действует. И тут будет проведена тщательная проверка, и виновные будут наказаны. Мы предали эту ситуацию огласке. Мы написали все в УСБ, прислали видеоматериалы и потребовали провести проверку, которая выявит нарушения, потому что не выявить их невозможно. И, на мой взгляд, такого быть не должно. Особенно не забываем, что это практически центр Москвы. Это Лужники.
Иван Верещагин
актер
По словам Верещагина, в подобных ситуациях необходимо всегда снимать видеопротокол. Также важно просить сотрудника ссылаться на норму права. Если он невнятно это делает или не ссылается по каким-либо причинам, то нужно вызывать его ответственного, звонить на горячую линию управления собственной безопасности, сообщать об этом.
Здесь они, скорее всего, просто что-то хотели. Хотели остановить, хотели выявить, но оказалось, что это актер. Они не знали, что это актер. Они до сегодняшнего момента не знали, что это актер Дмитрий Петрашевич. Очень талантливый человек. Они этого просто не знали. А если бы они знали, то они бы повели себя по-другому. Этого всего бы не было. Они бы извинились, а он бы уехал.
Иван Верещагин
актер
Также по ситуации с Петрашевичем высказалась правозащитница Светлана Грачева. Она дала характеристику актеру и прокомментировала его действия со своей точки зрения.
Дмитрия знаю лично, это очень порядочный человек, друг, который ведет здоровый образ жизни. Для него недопустимо садиться за руль в нетрезвом состоянии. После всего случившегося он мне позвонил, я ему посоветовала доехать до ближайшей государственной больницы и пройти медосвидетельствование. Что он и сделал. Почему сразу не поехал вместе с сотрудниками ДПС? Как я поняла, так только из-за того, что должностные лица оказывали сильное давление и такое поведение Дмитрия насторожило. Я надеюсь, что социальная справедливость будет восстановлена.
Светлана Грачева
правозащитница
Чем может закончиться эта история?
Также в беседе с сайтом «Страсти» Петрашевич заявил, что направил жалобу по поводу всей этой ситуации в Аппарат президент РФ, Следственный комитет и УСБ (Управление собственной безопасности МВД). Также Дмитрий планирует направить жалобу в ГИБДД. Узнав об этом, мы решили получить комментарий юриста Виктории Шабановой. Она рассказала, что будет, если внутренняя проверка установит факт давления со стороны инспекторов.
Начнем с того, что если будет доказан факт того, что сотрудники ГИБДД оказывали давление на актера, то они могут быть отстранены от исполнения обязанностей, и в отношении их может быть проведена служебная проверка. В дальнейшем таких сотрудников могут вообще уволить. Также в отношении таких сотрудников будет применена дисциплинарная ответственность. Инспекторы могут получит от замечания до строгого выговора или увольнения (служебное несоответствие). Жаловаться при этом нужно вышестоящему руководству, в Главное управление. Если в действиях сотрудников будет усмотрено незаконное ограничение прав на управление транспортным средством, ст. 12.35 КоАП РФ, то на сотрудника может быть наложен штраф в размере 20 тысяч рублей. Также существует и уголовная ответственность (злоупотребление должностными полномочиями). Это ст. 285 УК РФ. Тут могут наказать аж до 4-х лет лишения свободы, или, например, в рамках ст. 286 РФ (Превышение должностных полномочий), аж до 10 лет лишения свободы.
Виктория Шабанова
Юрист, руководитель юридической компании «Шабанова и партнеры»
