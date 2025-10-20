Не беременна, но грудь растет: хирург указал на тревожный симптом, который игнорируют женщины
© Freepik
Грудь может увеличиваться не только у беременных женщин. Об этом сайту «Страсти» рассказал пластический хирург Сергей Дерновой.
По словам специалиста, увеличение груди вне беременности происходит не из-за естественного роста с годами. Чаще всего это связано с гормональными сбоями и требует наблюдения специалистов.
Один из самых ярких примеров — гигантомастия, ее называют также гиперплазией молочных желез, отметил Дерновой. Это состояние нередко стартует в подростковом возрасте и доставляет физический дискомфорт из-за появления боли в спине, опрелости кожи, ограничений в спорте и подборе одежды.
«У юных пациенток грудь способна вырасти до шестого-восьмого, а иногда и до десятого размера. Мы выполняли уменьшение и в 16 лет, и даже в 14, когда речь шла о медицинских показаниях и серьезном ухудшении качества жизни»
Сергей Дерновой
Пластический хирург
Он добавил, что при истинной гигантомастии ткань имеет склонность к повторному росту, поэтому после операции пациентку ведут в тандеме с эндокринологом.
С другой стороны, существует гинекомастия, это рост ткани молочной железы у мужчин. Она развивается по тем же причинам, а именно, из-за гормональных колебаний с относительным избытком «женских» гормонов.
«Мужская гинекомастия опасна не только дискомфортом, но и онкологическими рисками. Если происходит перерождение ткани, рак у мужчин часто течет агрессивно и нередко диагностируется поздно»
Сергей Дерновой
Пластический хирург
Самостоятельно стимулировать рост груди безопасными способами нельзя, предупредил пластический хирург. Пищевые добавки, массажи и упражнения меняют тонус и осанку, но не создают новую железистую ткань. Если же грудь вдруг начала быстро увеличиваться, особенно асимметрично, появилась болезненность или выделения из соска, тянуть нельзя, нужно сразу отправляться к врачу на консультацию, заключил доктор.