Не беременна, но грудь растет: хирург указал на тревожный симптом, который игнорируют женщины

Грудь может увеличиваться не только у беременных женщин. Об этом сайту «Страсти» рассказал пластический хирург Сергей Дерновой.

По словам специалиста, увеличение груди вне беременности происходит не из-за естественного роста с годами. Чаще всего это связано с гормональными сбоями и требует наблюдения специалистов.

Один из самых ярких примеров — гигантомастия, ее называют также гиперплазией молочных желез, отметил Дерновой. Это состояние нередко стартует в подростковом возрасте и доставляет физический дискомфорт из-за появления боли в спине, опрелости кожи, ограничений в спорте и подборе одежды.