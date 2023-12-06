Названы столичные районы, где покупают жилье знаменитости: здесь любят бывать Лепс и Алсу

Арбат

Арбат был, есть и остается самым дорогим столичным районом. Это одно из самых желанных и примечательных мест для проживания состоятельных людей. Даже в советские годы сюда заселялись определенные слои населения. На сегодняшний день позволить себе квартиру на Арбате могут только жильцы с крайне высоким достатком. Цена одного квадратного метра здесь начинается от 440 тысяч рублей, а средняя стоимость жилья достигает 34 миллионов рублей.

Хамовники

Данный район является успешным «соседом» Арбата и крайне популярным вариантом для семейных селебрити. Все потому, что это место позволяет получить доступ к важным деловым локациям, окружено зеленой зоной и предлагает дома, оснащенные по последнему слову современности. Несмотря на все преимущества, цены на квартиры здесь все-таки ниже, чем на Арбате, поскольку этот район не может похвастаться такой же компактностью и изолированностью. Квадратный метр здесь продают за 400 тысяч рублей, а средние цены на квартиру достигают 28 миллионов рублей.

Патриаршие пруды

Патриаршие пруды тоже являются излюбленным местом проживания богатых людей и звезд шоу-бизнеса. Однако основной спрос здесь приходится на вторичное жилье, поскольку новостройки в данном районе в дефиците. Тем не менее Патриаршие пруды выбирают из-за желания соприкоснуться со старой Москвой. В среднем жилье в таком престижном месте стоит от 36 миллионов рублей и выше.

Якиманка

Район входит в список одних из самых престижных и востребованных мест для проживания. Здесь приобретают квартиры такие звезды, как Григорий Лепс, Никита Пресняков, Алсу и другие медийные личности. Якиманка располагается прямо напротив Кремля и славится большим количеством исторических памятников. Район напоминает настоящий оазис в «бетонной» и суетливой столичной жизни, предлагая зеленые парки, прогулки вдоль Москвы-реки и средние цены за квадратный метр от 1 миллиона рублей.

Тверской

Большим спросом среди богатых и известных людей пользуется Тверской район, предлагающий все, что нужно для комфортной и удобной жизни. Это место можно назвать историческим сердцем Москвы и одновременно главной «тусовочной» локацией. Плюсами Тверского района считаются отлично развитая инфраструктура, выгодное расположение, престижность и, конечно, само жилье. Кстати, цены на квадрат тут начинаются от 800 тысяч рублей. Однако квартиры в новостройках все равно привлекают семейных людей с детьми, молодые пары и «золотую молодежь», которую манит богатая «тусовочная» жизнь. Кроме того, Тверской район выгоден и с точки зрения инвестирования, привлекая крупных предпринимателей.