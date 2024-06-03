Названы самые распространенные ошибки при измерении пульса
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Частота пульса — показатель, который много говорит о нашем организме. В случае отклонений от нормы можно заподозрить у пациента наличие заболеваний или патологических состояний. Но не всегда людям удается правильно его посчитать. Врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО» Полина Концедайло рассказала о самых распространенных ошибках и наиболее эффективных методах измерения пульса.
Под пульсом понимают толчкообразные колебания стенок артерий, которые возникают вследствие выброса крови из сердца в сосудистое русло. Необходимо отличать пульс от частоты сердечных сокращений (ЧСС) —параметра, который отражает количество ударов сердца в минуту.
«Пульс измеряют в спокойном состоянии — перед подсчетом нужно посидеть не менее 5 минут. Измерение проводят ежедневно, обычно два раза в день, в одно и то же время, не ранее чем через 30 минут после физической нагрузки, курения, приема пищи, употребления кофеинсодержащих продуктов», — говорит врач.
Чтобы посчитать пульс, достаточно засечь время на часах, также можно использовать приборы, которые измеряют его и сохраняют параметры, что удобно использовать для оценки пульса в динамике. Чаще всего, для исследования подходит лучевая или сонная артерии.
«Для оценки пульса на лучевой артерии нужно обхватить кисть в области лучезапястного сустава, — объясняет кардиолог. — Большой палец следует расположить на тыльной стороне запястья, указательным, средним, безымянным пальцами и мизинцем нащупать пульсирующую лучевую артерию, несильно прижать ее. При ритмичном пульсе достаточно посчитать количество сердечных сокращений за 30 секунд и умножить полученное число на два. При неритмичном пульсе необходимо посчитать ЧСС за минуту».
По классификации Всемирной организации здравоохранения, нормальной частотой сердечных сокращений считается 60−80 ударов в минуту. Но ЧСС — индивидуальный показатель, который нужно оценивать в динамике. Ритм сердца повышается в жару, при активных физических нагрузках, при тревоге, беспокойстве и голоде. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально.
Но порой при подсчете пульса люди совершают ошибки. В их числе:
- Движения, смена положения тела при измерении пульса.
- Проведение измерений в разное время суток.
- Курение, физическая нагрузка, прием пищи, употребление чая, кофе перед измерением.
- Пальпация лучевой артерии большим пальцем: можно спутать пульсацию в пальце с движением артерии, что исказит результат.
- Избыточное или недостаточное нажатие на артерию. Избыточное надавливание может привести к заниженной ЧСС, при недостаточном надавливании можно пропустить какое-то количество ударов.
- Малое время измерения.