Названы самые распространенные ошибки при измерении пульса

Частота пульса — показатель, который много говорит о нашем организме. В случае отклонений от нормы можно заподозрить у пациента наличие заболеваний или патологических состояний. Но не всегда людям удается правильно его посчитать. Врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО» Полина Концедайло рассказала о самых распространенных ошибках и наиболее эффективных методах измерения пульса.

Под пульсом понимают толчкообразные колебания стенок артерий, которые возникают вследствие выброса крови из сердца в сосудистое русло. Необходимо отличать пульс от частоты сердечных сокращений (ЧСС) —параметра, который отражает количество ударов сердца в минуту.