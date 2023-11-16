Названы самые популярные пластические операции у россиянок после 55 лет

Пластический хирург Александр Катков в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказал о самых популярных пластических операциях у женщин после 55 лет. Среди них – блефаропластика, коррекция фигуры и подтяжка лица.

Спейслифтинг

Инновационная операция, открытая хирургом Брайаном Мендельсоном. Чтобы добиваться максимального anti-age эффекта, он предложил сконцентрироваться на так называемых «спейсах» – отдельных зонах лица, в каждой из которой есть свои особенности старения. В этих пространствах нет сосудов, нервов и важных анатомических образований. После выделения этих пространств во время операции, хирург восстанавливает каждую связку и фиксирует ее специальными короткими швами. Эти швы не перетягивают лицо, потому что они накладываются в местах возрастных изменений, а именно в средней зоне лица, где старение всегда более выражено. Так как задействованы мышечно-апоневротический слой, эффект не только яркий и заметный, но и пролонгированный.

На прием к хирургу пришла молодая пациентка, у которой нет больших избытков кожи, но с возрастом «поплыл» овал. Хирург предлагает ей метод спейслифтинга - наиболее эффективный для того, чтобы восстановить скуловую зону, разгладить носогубные складки и область брылей. Омолаживающий результат достигается через мини-разрезы в невидимых для окружающих местах. В процессе вмешательства, врач выполняет работу только в тех зонах, где возрастные проявления наиболее яркие. Проводится спейслифтинг с ограниченной отслойкой кожи, воздействуя на мышечно-апоневротический слой. Методика считается малоинвазивной, бескровной и благодаря этому реабилитационный период проходит достаточно легко и быстро для пациента. Девушка приходит на осмотр и консультацию через две недели – она довольная результатом, получает множество комплиментов, выглядит свежее и визуально моложе минимум на 10 лет.

Блефаропластика

Операция по коррекции зоны век считается одной из самых популярных в эстетической медицине. Она не имеет возрастных рамок, так как нависшее веко может быть природной особенностью. Блефаропластика проводится разными методами и какой из них выбрать, решает врач на консультации и в зависимости от пожеланий пациента. В любом случае эффект есть всегда: видимое омоложение, подтяжка кожи век и более молодой взгляд.

Молодая женщина приехала на консультацию к пластическому хирургу, жалуясь на область глаз – круги под глазами, отечность нижних век. Так как пациентка еще молода, и возрастных избытков кожи на веках нет, было решено выполнить трансконъюктивальную блефаропластику без разрезов на коже. Чтобы сгладить переход века в щеку, врач также предложил липофилинг нижних век, и пациентка согласилась. Такой индивидуальный подход позволил девушке после восстановительного периода увидеть новое свежее отражение в зеркале без темных кругов и отечности.