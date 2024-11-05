Названы самые безопасные для здоровья БАДы: от них не откажет печень

В НИИ им. Склифосовского рассказали о 23-летней пациентке, у которой отказала печень из-за фульминантного гепатита (печеночной недостаточности). Девушка активно занималась спортом, не злоупотребляла алкоголем и не курила. Врачи долго не могли понять, что стало причиной этому, но впоследствии предположили, что орган мог перестать работать из-за неправильного употребления БАДов. Сайт «Страсти» обратился за разъяснением к врачу превентивной медицины клиники «К +31» Лилии Абдуловой, чтобы узнать, как правильно принимать биологически активные добавки без вреда для здоровья.

Врач отметила, что печень россиянки, скорее всего, отказала из-за желтухи. При этом от БАДов, действительно, может быть токсическая реакция, но тогда дозировки должны быть преувеличены в 10 раз те, которыми мы пользуемся в современных реалиях, пояснила эксперт.