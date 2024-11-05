Названы самые безопасные для здоровья БАДы: от них не откажет печень
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В НИИ им. Склифосовского рассказали о 23-летней пациентке, у которой отказала печень из-за фульминантного гепатита (печеночной недостаточности). Девушка активно занималась спортом, не злоупотребляла алкоголем и не курила. Врачи долго не могли понять, что стало причиной этому, но впоследствии предположили, что орган мог перестать работать из-за неправильного употребления БАДов. Сайт «Страсти» обратился за разъяснением к врачу превентивной медицины клиники «К +31» Лилии Абдуловой, чтобы узнать, как правильно принимать биологически активные добавки без вреда для здоровья.
Врач отметила, что печень россиянки, скорее всего, отказала из-за желтухи. При этом от БАДов, действительно, может быть токсическая реакция, но тогда дозировки должны быть преувеличены в 10 раз те, которыми мы пользуемся в современных реалиях, пояснила эксперт.
«В целом, конечно, биологически активные добавки должны назначаться по результатам анализов, по которым, на практике, почти у всех городских жителей есть дефициты. Конечно, в самом идеальном случае пациента должен вести доктор с контролем показателей, с определёнными чек-апами», — говорит Лилия Абдулова.
Результаты чек-апов помогут определить дозировку БАДов и нужен ли он в целом человеку — ведь не всегда у пациентов выявляют дефицит, иногда даже диагностируется избыток того или иного элемента.
Лилия Абдулова пояснила, что есть БАДы, которые можно принимать без вреда для здоровья. К ним относятся: витамин Д, Омега-3 и магний. Чаще всего, у россиян выявляют их дефицит. Их эксперт назвала наиболее безопасными препаратами. Однако для определения точной дозировки лучше проконсультироваться с врачом.