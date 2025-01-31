Названы продукты-враги зрения: что есть, чтобы не ослепнуть
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Некоторые продукты при чрезмерном или регулярном употреблении могут негативно сказаться на здоровье глаз и зрения. Это связано с недостатком полезных веществ, ухудшением кровообращения или нарушением обмена веществ. О них порталу «Страсти» рассказал врач-офтальмолог АО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга) Сино Гозиев.
1. Сладости и сахар
Высокий уровень сахара в крови может повредить мелкие кровеносные сосуды в глазах, что особенно опасно для людей с диабетом (диабетическая ретинопатия).
Избыток сахара способствует развитию воспалений, что также может негативно влиять на зрение.
Сино Гозиев
Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга), к.м.н.
2. Соленая пища
Избыток соли может вызывать повышение давления, что ухудшает кровообращение, в том числе в сосудах глаз, и повышает риск глаукомы.
3. Жирная и жареная еда
Трансжиры, содержащиеся в фастфуде и жареных продуктах, способствуют развитию атеросклероза, который может нарушить кровоснабжение сетчатки.
4. Алкоголь
Регулярное употребление алкоголя может привести к дефициту витамина B1 и других нутриентов, необходимых для здоровья глаз. Кроме того, алкоголь ухудшает работу зрительных нервов.
5. Кофеин в больших количествах
Избыток кофеина может повысить внутриглазное давление, что опасно для людей, склонных к глаукоме.
6. Искусственные добавки в продуктах
Красители, консерванты и усилители вкуса в обработанных продуктах питания могут вызвать общую интоксикацию организма, что сказывается и на зрении.
7. Быстрые» углеводы
Все продукты с высоким гликемическим индексом, в том числе белый хлеб, выпечка, могут спровоцировать колебания уровня сахара, а это, в свою очередь, может повредить глаза.
8. Газированные напитки
Они содержат сахар или его заменители, которые вредят сосудам глаз, а также способствуют дефициту полезных веществ.
Слепота из-за еды чаще всего связана с токсическими веществами или бактериями, попадающими в организм.
Сино Гозиев
Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга), к.м.н.
Основные категории продуктов, употребление которых может привести к проблемам со зрением:
1. Продукты, содержащие метанол
Поддельный алкоголь: Некачественные алкогольные напитки или суррогаты могут содержать метанол. Этот токсин повреждает зрительный нерв и может вызвать необратимую слепоту.
Домашние настойки и самогон: при неправильной перегонке может образовываться метанол.
2. Ядовитые грибы
Бледная поганка, мухоморы и другие токсичные виды: Токсины в этих грибах могут вызывать тяжелое отравление, поражающее нервную систему и зрение.
3. Рыба и морепродукты с токсинами
Рыба фугу. Если ее неправильно приготовить, тетродотоксин в рыбе может вызвать неврологические проблемы, включая нарушение зрения.
Икра и мясо барракуды, скумбрии или других тропических рыб. Они могут содержать цигуатоксин, вызывающий отравление, которое иногда затрагивает зрение.
4. Консервы и продукты с ботулотоксином
Домашние или неправильно приготовленные консервированные продукты могут содержать ботулотоксин. Ботулизм может повлиять на зрение, вызывая двоение, потерю четкости или даже слепоту.
5. Продукты с токсичными добавками или химическими веществами
Суррогаты масла, напитков или сладостей. В них могут быть примеси, такие как диэтиленгликоль или тяжелые металлы, повреждающие зрительный нерв.
Пестициды. Овощи и фрукты с остатками химикатов могут быть токсичными, если не промыты тщательно.
6. Диеты с дефицитом витаминов
Длительный дефицит витамина A из-за неправильного питания может вызвать ночную слепоту и, в тяжелых случаях, полную утрату зрения. Это особенно важно для регионов с высоким уровнем дефицита питательных веществ.
Чтобы избежать потери зрения, покупайте продукты у проверенных поставщиков, избегайте поддельного алкоголя, правильно мойте и готовьте продукты, соблюдайте сбалансированное питание, чтобы избежать дефицита витаминов.
Если вы заметили ухудшение зрения после еды, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Сино Гозиев
Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга), к.м.н.