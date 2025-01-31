ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 31 января 2025, 05:00
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Названы продукты-враги зрения: что есть, чтобы не ослепнуть

Врач Гозиев назвал продукты, из-за которых можно потерять зрение.
Названы продукты-враги зрения: что есть, чтобы не ослепнуть

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Некоторые продукты при чрезмерном или регулярном употреблении могут негативно сказаться на здоровье глаз и зрения. Это связано с недостатком полезных веществ, ухудшением кровообращения или нарушением обмена веществ. О них порталу «Страсти» рассказал врач-офтальмолог АО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга) Сино Гозиев.

1. Сладости и сахар

Высокий уровень сахара в крови может повредить мелкие кровеносные сосуды в глазах, что особенно опасно для людей с диабетом (диабетическая ретинопатия).

Избыток сахара способствует развитию воспалений, что также может негативно влиять на зрение.

Сино Гозиев

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга), к.м.н.

2. Соленая пища

Избыток соли может вызывать повышение давления, что ухудшает кровообращение, в том числе в сосудах глаз, и повышает риск глаукомы.

3. Жирная и жареная еда

Трансжиры, содержащиеся в фастфуде и жареных продуктах, способствуют развитию атеросклероза, который может нарушить кровоснабжение сетчатки.

4. Алкоголь

Регулярное употребление алкоголя может привести к дефициту витамина B1 и других нутриентов, необходимых для здоровья глаз. Кроме того, алкоголь ухудшает работу зрительных нервов.

5. Кофеин в больших количествах

Избыток кофеина может повысить внутриглазное давление, что опасно для людей, склонных к глаукоме.

6. Искусственные добавки в продуктах

Красители, консерванты и усилители вкуса в обработанных продуктах питания могут вызвать общую интоксикацию организма, что сказывается и на зрении.

7. Быстрые» углеводы

Все продукты с высоким гликемическим индексом, в том числе белый хлеб, выпечка, могут спровоцировать колебания уровня сахара, а это, в свою очередь, может повредить глаза.

8. Газированные напитки

Они содержат сахар или его заменители, которые вредят сосудам глаз, а также способствуют дефициту полезных веществ.

Слепота из-за еды чаще всего связана с токсическими веществами или бактериями, попадающими в организм.

Сино Гозиев

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга), к.м.н.

Основные категории продуктов, употребление которых может привести к проблемам со зрением:

1. Продукты, содержащие метанол

Поддельный алкоголь: Некачественные алкогольные напитки или суррогаты могут содержать метанол. Этот токсин повреждает зрительный нерв и может вызвать необратимую слепоту.

Домашние настойки и самогон: при неправильной перегонке может образовываться метанол.

2. Ядовитые грибы

Бледная поганка, мухоморы и другие токсичные виды: Токсины в этих грибах могут вызывать тяжелое отравление, поражающее нервную систему и зрение.

3. Рыба и морепродукты с токсинами

Рыба фугу. Если ее неправильно приготовить, тетродотоксин в рыбе может вызвать неврологические проблемы, включая нарушение зрения.

Икра и мясо барракуды, скумбрии или других тропических рыб. Они могут содержать цигуатоксин, вызывающий отравление, которое иногда затрагивает зрение.

4. Консервы и продукты с ботулотоксином

Домашние или неправильно приготовленные консервированные продукты могут содержать ботулотоксин. Ботулизм может повлиять на зрение, вызывая двоение, потерю четкости или даже слепоту.

5. Продукты с токсичными добавками или химическими веществами

Суррогаты масла, напитков или сладостей. В них могут быть примеси, такие как диэтиленгликоль или тяжелые металлы, повреждающие зрительный нерв.

Пестициды. Овощи и фрукты с остатками химикатов могут быть токсичными, если не промыты тщательно.

6. Диеты с дефицитом витаминов

Длительный дефицит витамина A из-за неправильного питания может вызвать ночную слепоту и, в тяжелых случаях, полную утрату зрения. Это особенно важно для регионов с высоким уровнем дефицита питательных веществ.

Чтобы избежать потери зрения, покупайте продукты у проверенных поставщиков, избегайте поддельного алкоголя, правильно мойте и готовьте продукты, соблюдайте сбалансированное питание, чтобы избежать дефицита витаминов.

Если вы заметили ухудшение зрения после еды, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Сино Гозиев

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга), к.м.н.