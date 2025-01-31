Названы продукты-враги зрения: что есть, чтобы не ослепнуть

2. Соленая пища

Избыток соли может вызывать повышение давления, что ухудшает кровообращение, в том числе в сосудах глаз, и повышает риск глаукомы.

3. Жирная и жареная еда

Трансжиры, содержащиеся в фастфуде и жареных продуктах, способствуют развитию атеросклероза, который может нарушить кровоснабжение сетчатки.

4. Алкоголь

Регулярное употребление алкоголя может привести к дефициту витамина B1 и других нутриентов, необходимых для здоровья глаз. Кроме того, алкоголь ухудшает работу зрительных нервов.

5. Кофеин в больших количествах

Избыток кофеина может повысить внутриглазное давление, что опасно для людей, склонных к глаукоме.

6. Искусственные добавки в продуктах

Красители, консерванты и усилители вкуса в обработанных продуктах питания могут вызвать общую интоксикацию организма, что сказывается и на зрении.

7. Быстрые» углеводы

Все продукты с высоким гликемическим индексом, в том числе белый хлеб, выпечка, могут спровоцировать колебания уровня сахара, а это, в свою очередь, может повредить глаза.

8. Газированные напитки

Они содержат сахар или его заменители, которые вредят сосудам глаз, а также способствуют дефициту полезных веществ.