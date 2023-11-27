Названы ошибки, которые женщины допускают при планировании беременности

Любая будущая мама хочет, чтобы ее малыш родился здоровым, а роды и беременность прошли легко. Однако современные реалии жизни, частый стресс и переживания, недостаток сна и отдыха, витаминов и микроэлементов негативно влияют на женщин. Им становится сложнее зачать ребенка, выносить и родить. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала порталу «Страсти» о самых распространенных ошибках при планировании беременности.

Специалист отметила, что во время беременности женскому организму требуется в несколько раз больше определенных элементов. В первом триместре беременности у малыша будут закладываться все системы органов. Для здорового развития ему особенно будет нужен йод и фолиевая кислота. Если у мамы есть дефицит, то страдать будет и ребенок, которому это грозит внутриутробными патологиями и даже гибелью. В последующих триместрах недостатки витаминов и минералов у женщины будут влиять на здоровье всех систем органов (пищеварительной, нервной и других) малыша.

Если женщина забеременела с дефицитными состояниями, то ей сложнее будет вынашивать ребенка.