Названы ошибки, которые женщины допускают при планировании беременности
Врач гинеколог Маилян объяснила, как женщинам подготовиться к наступлению беременности.
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Любая будущая мама хочет, чтобы ее малыш родился здоровым, а роды и беременность прошли легко. Однако современные реалии жизни, частый стресс и переживания, недостаток сна и отдыха, витаминов и микроэлементов негативно влияют на женщин. Им становится сложнее зачать ребенка, выносить и родить. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала порталу «Страсти» о самых распространенных ошибках при планировании беременности.
Специалист отметила, что во время беременности женскому организму требуется в несколько раз больше определенных элементов. В первом триместре беременности у малыша будут закладываться все системы органов. Для здорового развития ему особенно будет нужен йод и фолиевая кислота. Если у мамы есть дефицит, то страдать будет и ребенок, которому это грозит внутриутробными патологиями и даже гибелью. В последующих триместрах недостатки витаминов и минералов у женщины будут влиять на здоровье всех систем органов (пищеварительной, нервной и других) малыша.
Если женщина забеременела с дефицитными состояниями, то ей сложнее будет вынашивать ребенка.
Очень многие в один день решают забеременеть и начинают пытаться. На самом деле, это неправильно. Для здоровья и малыша, и мамы крайне важно, чтобы у женщины были качественные, полноценные яйцеклетки, чтобы не было дефицитных состояний в организме.
Врач-гинеколог Меланя Маилян
Именно поэтому врач-гинеколог настоятельно рекомендует за три месяца начать принимать активные формы фолиевой кислоты, витамин Е, пропить комплекс витаминов, нормализовать уровень железа, чтобы не было анемии. Специалист также советует принимать фолиевую кислоту и мужчинам, чтобы состояние сперматозоидов было адекватным.
Отдельное внимание будущая мама должна уделить своему женскому здоровью, так как если есть воспалительные процессы в органах малого таза, то при беременности все эти заболевания обостряются (так как происходит снижение иммунитета).
Врач-гинеколог Меланя Маилян также настоятельно рекомендует женщинам во время планирования беременности сдать мазок на флору и цитологию, сделать УЗИ органов малого таза.
Крайне важно, чтобы у будущей мамы все было в порядке по гинекологии, чтобы во время беременности не пришлось что-то экстренно лечить. Для лечения воспаления применяют антибактериальные средства. Это всегда оказывает негативное влияние на плод.
Врач-гинеколог Меланя Маилян
Восполнить дефициты микроэлементов, сдать анализы на инфекционные заболевания органов малого таза — простой минимум, который может сделать каждая женщина. И этим она сохранит здоровье и себе, и будущему малышу.
Лучше всего, чтобы мама к моменту беременности подошла абсолютно здоровой. Тогда будет меньше проблем, и беременность пройдет легче, и все будет хорошо.
Врач-гинеколог Меланя Маилян