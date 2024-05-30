Названы неочевидные признаки рака печени

В мире рак печени занимает высокие позиции по заболеваемости и смертности. Обычно его выявляют на последних стадиях, когда многим пациентам уже нельзя помочь. Лучший способ защитить себя от него — проходить своевременное исследование. О том, какие симптомы указывают на недуг, рассказал руководитель онкологического отделения GMS Hospital, врач-онколог Дмитрий Олькин.

Рак печени в основном выявляют на поздних стадиях, поскольку на ранних у пациентов отсутствуют какие-либо признаки и симптомы. Однако стоит обратить внимание, если человек начинает худеть, у него пропадает аппетит, появляется тошнота и рвота, боль в верхней части живота, общая слабость и утомляемость, вздутие живота, желтое изменение цвета кожи и белков глаз, белый стул.