Названы неочевидные признаки рака печени
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В мире рак печени занимает высокие позиции по заболеваемости и смертности. Обычно его выявляют на последних стадиях, когда многим пациентам уже нельзя помочь. Лучший способ защитить себя от него — проходить своевременное исследование. О том, какие симптомы указывают на недуг, рассказал руководитель онкологического отделения GMS Hospital, врач-онколог Дмитрий Олькин.
Рак печени в основном выявляют на поздних стадиях, поскольку на ранних у пациентов отсутствуют какие-либо признаки и симптомы. Однако стоит обратить внимание, если человек начинает худеть, у него пропадает аппетит, появляется тошнота и рвота, боль в верхней части живота, общая слабость и утомляемость, вздутие живота, желтое изменение цвета кожи и белков глаз, белый стул.
«У рака печени есть определенные предпосылки развития. Факторами, повышающими риск его возникновения, могут стать: хроническая инфекция вирусом гепатита B (HBV) или вирусом гепатита C (HCV), цирроз печени, некоторые наследственные заболевания печени, гемохроматоз, болезнь Вильсона, диабет, неалкогольная жировая болезнь печени, накопление жира в печени», — говорит врач.
Также к факторам возникновения относят афлатоксины — яды, вырабатываемые плесенью, которая растет на плохо хранящихся сельскохозяйственных культурах. Ими могут быть заражены зерновые культуры и орехи, которые потом попадают в пищу. Помимо этого, болезнь может появиться у людей, злоупотребляющих алкоголем, который оказывает вред на печень.
Профилактика рака печени заключается в ведении правильного образа жизни, который включает в себя:
- Употребление алкоголя в умеренных количествах;
- Вакцинацию от гепатита B;
- Предохранение во время половой жизни;
- Тщательный выбор салонов, где делают татуировки или пирсинг. Иглы, которые не были стерилизованы должным образом, могут способствовать распространению вируса гепатита С.