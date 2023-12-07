Названы 9 опасных болезней, которые передаются через поцелуй
Врач Большенко перечислила опасные заболевания, передаваемые через поцелуй.
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Поцелуй – это близкий контакт между людьми, при котором можно передать не только тепло, внимание, эмоции, но и инфекции, многие из которых могут оказать неблагоприятное воздействие на здоровье. Чем опасно такое проявление любви, портал «Страсти» узнал у врача-дерматовенеролога высшей категории Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Большенко.
По данным разных авторов, количество бактерий в слюне колеблется от 43 млн. до 5,5 миллиардов в 1 мл. Всего в ротовой полости находится около 700 различных, в основном анаэробных видов бактерий.
Согласно голландскому исследованию (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research), опубликованному в 2014 году в журнале Microbiome, при 10-секундном французском поцелуе партнеры обмениваются до 80 млн. бактерий.
Через поцелуй могут передаваться инфекции, которые распространяются воздушно-капельным путем: грипп, COVID-19, аденовирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Хотя достаточно просто находиться в одном помещении, говорить друг с другом и заражение может произойти даже раньше поцелуев.
Наталья Большенко
Врач-дерматовенеролог высшей категории Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Подростки и молодые люди в возрасте от 12 до 20 лет чаще всего заражаются «болезнью поцелуев» (kissing disease), которую вызывает вирус Эпштейна Барр – возбудитель инфекционного мононуклеоза. Проявляется воспалением глоточной и небных миндалин, увеличением лимфатических узлов с общей интоксикацией, характерной для ОРВИ: головная боль, суставные и мышечные боли, общая слабость, ухудшение аппетита, снижение трудоспособности.
Через поцелуи можно заразиться возбудителем воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта - Хеликобактер пилори, которая может вызывать язвенную болезнь желудка.
Особое внимание заслуживают половые инфекции (ИППП), которые при незащищенных орогенитальных половых контактах могут попадать на слизистые ротовой полости и часто протекают бессимптомно (до 1/3 случаев). Возбудителями ИППП являются бактерии, вирусы и паразиты, которые могут вызывать не только урогенитальные симптомы, такие как воспаления шейки матки (цервицит), уретры (уретрит), влагалища (вагинит) и изъязвление половых органов (множественные язвы), но и заболевания ротоглотки (фарингит), прямой кишки (проктит) и глаз (конъюнктивиты).
Наталья Большенко
Врач-дерматовенеролог высшей категории Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Наиболее часто в ротоглотке выявляют ДНК возбудителей:
герпеса;
хламидиоза;
гонореи;
сифилиса;
микоплазмоза.
Также может произойти заражение:
кандидозом;
вирусом папилломы человека (ВПЧ);
гепатитами;
менингитом.
Как защитить себя от передачи болезней через поцелуй?
избегать поцелуев с незнакомыми людьми, особенно при симптомах болезни (простуда, воспаление на коже, слизистой, губах) до полного выздоровления;
следить за гигиеной полости рта;
не пить из чужих стаканов;
держать дистанцию в общественных местах и/ или пользоваться масками;
при практике орогенитальных половых контактов пользоваться презервативами и латексными салфетками.
При выявлении объективных и/или субъективных симптомов, наличии в анамнезе незащищенных орогенитальных половых контактах, а также урогенитальном инфицировании рекомендовано исследование на ИППП не только из половых путей, но и из ротоглотки.
«От многих заболеваний можно провести профилактическую иммунизацию (вакцинацию) не только взрослым, но и детям. Например, от гепатита А и В, от вирусов папилломы человека (ВПЧ), от менингита и других инфекций в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям», - рассказала эксперт.