Названы 9 опасных болезней, которые передаются через поцелуй

Поцелуй – это близкий контакт между людьми, при котором можно передать не только тепло, внимание, эмоции, но и инфекции, многие из которых могут оказать неблагоприятное воздействие на здоровье. Чем опасно такое проявление любви, портал «Страсти» узнал у врача-дерматовенеролога высшей категории Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Большенко.

По данным разных авторов, количество бактерий в слюне колеблется от 43 млн. до 5,5 миллиардов в 1 мл. Всего в ротовой полости находится около 700 различных, в основном анаэробных видов бактерий.

Согласно голландскому исследованию (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research), опубликованному в 2014 году в журнале Microbiome, при 10-секундном французском поцелуе партнеры обмениваются до 80 млн. бактерий.