Названы 7 действенных способов прокачать харизму и добиться своих целей

Какие убеждения скрывают вашу харизму и как от них избавиться?

«Скромность украшает»

Популярная фраза из прошлого, но сейчас скромность – это то, что убивает харизму. Если хотите быть харизматичными, нужно будет избавиться от этой истории. Начните проявлять свои яркие достижения. Кто-то может называть это хвастовством, но важно присваивать себе свои достижения – так растет наша самоценность и включается харизма. Заведите альбом или дневник, где вы сможете фиксировать свои достижения.

«Не надо рассказывать о достижениях, ведь я не хвастун»

Люди с такими убеждениями обычно ждут подтверждения своей ценности от других. Они ждут, что их выберут в конкурсах, номинациях, премиях или вручат им награды. Однако, эта ждущая позиция лишает их возможности транслировать свою харизму.

«Не надо проявлять эмоций, я же серьезный человек»

Такое убеждение чаще встречается у мужчин. Они стремятся показаться более суровыми, брутальными и сильными, однако делают это, убирая эмоциональность. А общение между людьми происходит, в первую очередь, за счет эмоций. Если вы их не проявляете, вас не поймут, у вас не купят, за вами не пойдут. Крайне важно проявлять эмоции.

Как усилить свои эмоции?

Проговорите вслух другим людям (записав видео, например) историю, в которой вы будете проявлять свои негативные эмоции. Например, расскажите о том, что вас бесит или раздражает. Сделайте это акцентировано и ярко. Как это работает? Когда вы ярко проявляете негативные эмоции, вы снимаете блок и с позитивных. Если мы можем ярко проявить эмоцию гнева, ровно настолько же ярко мы сможем позже проявить эмоцию радости.

«Счастье любит тишину»

Еще одно вредное убеждение. Чтобы от него избавиться, можно начать публично рассказывать о радостных моментах своей жизни. Не бойтесь что-то сглазить: если вы сами выбираете быть счастливым, этому никто не помешает.

«Я боюсь показаться болтливым»

Такая установка чаще встречается у более взрослых людей из-за особенной методики воспитания, которая была популярна раньше. Проявлять эмоции и рассказывать о чем-то позитивном – самый быстрый способ проявить свою уникальность и получить повышенное внимание. Как избавиться от этой установки? Говорите развернуто в течение недели. Не говорите своим друзьям о том, что у вас все «ок» и «норм», старайтесь поделиться подробностями своей жизни. Вы поймете, что у людей нет негатива по поводу того, что вы говорите, – вы это придумали. Говорите так, чтобы люди вас понимали.

«Не стоит привлекать к себе внимание, выскочек никто не любит»

Удобное убеждение, чтобы прятаться. Умение привлекать к себе внимание – один из самых трендовых навыков. Если вы умеете делать это и делаете это осознанно, вы – редкое меньшинство. Чтобы избавиться от этой установки, придите в магазин и выберите несвойственным вам образ, сфотографируйтесь в нем и выложите в сеть.

«Если работать хорошо, люди сами обо мне расскажут»

Если вы думаете так, то, как правило, вы пытаетесь быть хорошим, но не богатым и знаменитым. Мы не в детстве, здесь никто конфет за ваше хорошее поведение давать не будет. Если подобная установка есть, необходимо поработать над самопрезентацией и прокачать харизму. Мало, кто умеет рассказывать о себе ярко и красочно. Научитесь это делать – к вам начнут тянуться люди.

«Важно понимать, что харизма – противоположная сторона страха оценки. На одной чаше весов у вас всегда проявленность, а на другой вопрос «Что обо мне подумают?». Когда мы снижаем страх оценки и его влияние на нашу жизнь, харизма возрастает в несколько раз», - заключил эксперт.